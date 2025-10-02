Pobreza en Neuquén: los indicadores mejoran, pero la realidad cuenta otra historia

Según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2025, el conglomerado Neuquén-Plottier se posiciona como una de las áreas geográficas del país con mayor reducción interanual de los índices de pobreza e indigencia. Las estadísticas, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), indican que la pobreza alcanza al 26,0 % de las personas y la indigencia al 4,6 %.

Si bien estos porcentajes son inferiores al promedio nacional y a los registrados en el mismo período del año anterior, la percepción en las calles y en los hogares neuquinos muestra una realidad distinta, marcada por los altos costos de vida y la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas.

La inflación en Neuquén durante el mes de agosto fue del 2,8 %, superando al promedio nacional (1,9%), según las estadísticas oficiales. Entre las divisiones que más contribuyeron al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se destaca el rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que encabezó el impacto inflacionario del mes, impulsado principalmente por aumentos en alquileres, electricidad y gas natural por red. Es un dato que no deja de ser paradójico: en pleno corazón de Vaca Muerta, donde se ubica la mayor reserva de gas no convencional del país y una de las más importantes del mundo (la segunda después de China), y donde nace el gasoducto Néstor Kirchner, hay familias que no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso al gas o enfrentan subas en las tarifas.

Un dato no menor es que la pérdida del poder adquisitivo y de la capacidad de consumo de la población está empujando a un porcentaje significativo de los sectores de clase media baja hacia la pobreza, o hacia una situación de “pobreza intermitente”, caracterizada por entradas y salidas constantes de los umbrales económicos que definen esta condición. Se trata de familias que aún conservan rasgos propios de los sectores medios de la sociedad, como el acceso a ciertos bienes y/o servicios, pero que, mes a mes, se sienten pobres en función de su capacidad, cada vez más limitada, de llegar a fin de mes. Esta realidad, en la que los salarios pierden valor frente a la inflación, impulsa el pluriempleo, que surge como una alternativa frente a la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Resulta difícil de entender: a pesar de que los índices de pobreza e indigencia se encuentran en descenso en el conglomerado Neuquén-Plottier, e incluso por debajo de la media nacional, el pluriempleo se consolida como una condición cada vez más extendida para muchas familias. Sin dudas, esto obliga a repensar qué tan representativos son algunos indicadores a la hora de reflejar las reales condiciones de vida de la población. Allí se revela una de las principales limitaciones de la medición de la pobreza por ingresos: toma en cuenta solo una dimensión y lo convierte en un indicador meramente descriptivo, dejando de lado el carácter multidimensional y su dinámica de producción, así como su carácter estructural y las dinámicas complejas que la generan y reproducen.

Las diversas formas de nombrar la pobreza e intervenir sobre ella, en tanto fenómeno social y político, condensan no solo modos de significarla, sino también de actuar sobre ella. Por ello, su vinculación con la definición de lo político, con las políticas públicas y con los procesos de toma de decisiones resulta fundamental.

Jacqueline Beaujeu-Garnier, geógrafa francesa, lo decía con claridad: la producción de datos sociodemográficos es fundamental, pero su verdadero valor radica en cómo se interpretan y contextualizan. Quizás ahí esté la clave: entender que detrás de cada número hay historias, territorios y desigualdades que no siempre aparecen en los indicadores, pero que definen la vida cotidiana de miles.

