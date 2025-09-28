La pobreza en Neuquén disminuye mientras en otras regiones sigue alta: por qué la provincia marca la diferencia

La pobreza en Neuquén cae más de cinco puntos y se ubica por debajo del promedio nacional. Foto: gentileza.

La pobreza en el aglomerado Neuquén-Plottier descendió al 26,9% durante el primer semestre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de la Encuesta Permanente de Hogares.

El dato representa una mejora de más de cinco puntos en comparación con el mismo período del año pasado, cuando la pobreza afectaba al 32% de la población. En los hogares, la mejora también se refleja: pasó del 27,4% al 23%.

Con estas cifras, Neuquén y Plottier se ubican por debajo del promedio de los 31 conglomerados urbanos del país, donde la pobreza afecta al 31,6% de las personas y al 24,1% de los hogares. La tasa de indigencia en la provincia fue del 4,6% de las personas y del 4,1% de los hogares.

La región patagónica mantiene, en términos generales, el menor nivel de pobreza del país, con un promedio del 27%, mientras que Neuquén muestra un descenso más marcado que otros centros urbanos.

La mejora social se combina con políticas provinciales e inversiones público-privadas

La mejora se explica, en gran medida, por la recuperación del empleo registrado y la estabilización de precios. Además, el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta continúa generando puestos de trabajo directos e indirectos.

Este dinamismo se combina con políticas provinciales que sostienen la obra pública y fomentan inversiones público-privadas.

Según el gobierno provincial, se incrementaron las partidas presupuestarias para áreas esenciales como Salud, Educación, Infraestructura, Seguridad y Familia. Asimismo, se mantienen políticas públicas de protección integral de los derechos de niños, adolescentes, personas mayores y familias, lo que contribuye a la mejora de los indicadores sociales.