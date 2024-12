Política satelital y desarrollo tecnológico, un tema de Estado

No siempre lo importante es lo más conocido. La política satelital argentina, no está en el tapete de las noticias, pero adquiere dimensión en virtud de ser parte de lo que el mundo va requiriendo. El concepto de soberanía satelital no es un tema menor para nuestro pais. Cuando hablamos de valores soberanos entendemos como tal a la territorialidad o la defensa de recursos naturales, pero no hay que excluir de esta idea la capacidad de generar y controlar el conocimiento tecnológico.

Cuando se crea ArSat en 2006 (en la que tuve el honor, como diputado nacional, de ser impulsor y miembro informante en el Congreso) se simboliza este ideal de avanzar en que Argentina no solo consuma tecnología, sino que también la produzca, y entendimos en ese tiempo, que poseer una política pública de desarrollo satelital garantizaba el rol estratégico como Nación de mejor importancia en el concierto internacional. Menos de diez países fabrican satélites, y nosotros lo hacemos.

La construcción de estos satélites geoestacionarios por parte de ArSat/Invap representaron un salto cualitativo hacia una más sólida sociedad del conocimiento, y ratifica entender que la soberanía satelital es crucial para tener independencia y autonomía en telecomunicación y para fomentar empleo tecnológico de alta densidad, con la oportunidad de satisfacer múltiples demandas, en ese sentido, laborales y profesionales. A la vez que impulsa a Pymes nacionales, proveedoras de insumos y materiales necesarios para la construcción de satélites.

Puede ser un punto de debate, hoy no acuerdo con la política de apertura indiscriminada a satélites extranjeros, esta decisión pone algún velo de duda sobre nuestra soberanía espacial.

Desarrollar una política satelital integral no solo debe abarcar los aspectos técnicos y comerciales, y no solo es asegurar la presencia en nuestras dos órbitas asignadas por la UIT (72°y 81° Oeste) sino que existen en su contorno valores intangibles a tener en cuenta como la defensa de los intereses propios del pais, el crecimiento de las comunicaciones en el territorio con su relación en la protección de audiencias y una mayor seguridad de libertad de expresión y de acceso a todo tipo de información, esparcimiento y, porque no, impulso a la cultura y la educación.

Hoy ArSat es un activo estratégico del Estado, no solo por su potencial contribución económica, sino por su significado en términos de soberanía y desarrollo tecnológico con fuerte presencia en el universo digital.

Si bien se contempla la participación de inversiones privadas, nunca estuvo en el espíritu de quienes la iniciamos, su privatización y mucho menos perder la capacidad de decisión nacional y estatal sobre sus objetivos.

Hay que abrir la cabeza a la comprensión de que toda inversión privada en la industria satelital argentina tiene que ser parte de una estrategia de largo plazo para el crecimiento y la independencia tecnológica del pais. Y eso, lo resuelve siempre, pero siempre, el Estado.

Por eso, al menos en nuestro pais, querer destruir el Estado, es una mala señal.

*Diputado Nacional mc – PJ/Río Negro