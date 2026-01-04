Un solo candidato y dos ciudades

El 2026 intenso y electoral ya está en marcha y en las vacaciones de verano la política en Río Negro no para.



El Alto Valle tiene en Cipolletti y Roca sus dos ciudades más importantes y, en los últimos años, cada una de ellas ha desarrollado una tendencia política marcada.



Claudio Di Tella y ahora Rodrigo Buteler llevaron el sello de Juntos Somos Río Negro en las últimas elecciones del municipio.

Buteler, el único candidato definido en Cipolletti



Con la mira ya puesta en 2027, y como ya adelantó en una entrevista con Río Negro, Buteler buscará la reelección.



El intendente de Juntos Somos Río Negro le dio una nueva impronta Cipolletti, que hoy luce un dinamismo asociado a su cercanía con Vaca Muerta, de la que pretende ser polo logístico. Pero también proyecta una ciudad en la que la calidad de vida sea una de sus características distintivas.



A Buteler se lo señala como el sucesor natural de Weretilneck, pero el cuida con vehemencia su relación con el gobernador y ha dicho que todas las decisiones “las toma Alberto”.



En el resto de los partidos aún no asoman candidatos.



Tortoriello ya adelantó que insistirá con buscar la gobernación el año que viene y eso implica que llevaría un candidato a intendente en su lista, sea bajo su partido Creo Río Negro, o como postulante de La Libertad Avanza, según cómo termine su derrotero político de los próximos meses. Tanto desde el lado de Tortoriello como el de LLA, el perfil debería ser el mismo: difícil que no sea un empresario o representante del sector privado.



Los peronistas, por su parte, están también en la búsqueda de candidatos para Cipolletti. Marcelo Mango se convirtió en los últimas semanas, a partir de asumir la banca de Martín Soria en Diputados, como candidateable, pero sólo por la visibilidad que ahora tiene.

En Roca hay un amplio abanico de posibles candidatos



En Roca la familia Soria gobierna la ciudad desde 2003 y completará 24 años en el poder en 2027. Lo hizo a través de Carlos Soria, con los dos mandatos iniciales, luego hubo dos más de Martín Soria, y finalmente la posta la tomó María Emilia, que también va por su segunda gestión.



A diferencia de otras ocasiones, los caminos políticos de los hermanos Martín y María Emilia, uno con una banca recién asumida como senador, y ella con la decisión tomada de ir por la gobernación, los llevaron a no tener un candidato para Roca.

No ha pasado desapercibido que “Carlitos” Soria, el cerebro político de la familia, empezó a aparecer en algunas fotos oficiales, junto a María Emilia.



No pasó desapercibido entonces que “Carlitos” Soria, uno de los cuatro hermanos, empezó a aparecer en algunas fotos, junto a María Emilia.



Señalado como el cerebro político de una familia que no parece confiar en sucesores que no lleven el apellido, Carlitos está en la etapa de testeo y podría ser la nueva figura de alianza gobernante en Roca para la intendencia el año que viene.



Frente al posible candidato del oficialismo roquense, Juntos Somos Río Negro evalúa nombres.

Carlos Banacloy, ministro de Producción; Alejandro Palmieri, a cargo de Rentas (que resignó sus intenciones en 2023); y Joaquín Aberastain, secretario de Minería, tiene perfiles que podrían llevarlos a competir, en el caso del primero por segunda vez por la intendencia de Roca. También es seguido el trabajo de la concejal Belén Bavastri en un Deliberante adverso, donde debe defender las ideas del Gobierno provincial ante siete ediles oficialistas.



Entre los libertarios roquenses, con el nuevo peso que adquirió Enzo Fullone tras llegar al Senado en reemplazo de Lorena Villaverde, los perfiles empresarios comienzan a tomar fuerza como posibles candidatos a intendente. El nombre de Roberto Zgaib surge casi naturalmente, aunque aún no se ha manifestado sobre el tema.



La salida de Villaverde como figura principal de LLA rionegrina alentaría a otros representantes del sector privado a probar suerte en la política. Los nombres aparecerán con el correr de los meses.