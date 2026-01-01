Weretilneck: «Las pautas salariales del Estado provincial van a estar atadas a la recaudación»

En el Gobierno de Río Negro afinan el lápiz y sacan cuentas para prepararse para la discusión salarial que se viene con los gremios estatales. La nueva conducción del sindicato docente, Unter, ya anticipó que peleará por “una recomposición salarial urgente”: el gobernador Alberto Weretilneck les contestó en Bariloche, días atrás, con un mensaje claro: “En primer lugar; las pautas salariales del Estado provincial van a estar atadas a la recaudación, que es la única manera que nosotros podemos pagar los salarios. Si la recaudación no crece, nosotros no tenemos de dónde sacar el dinero para pagar nuevos aumentos salariales”.



“Con lo cual, el eje paritario con todos los gremios durante el 2026 va a estar relacionado al nivel de ingresos que tenga la provincia”, afirmó.



Y trazó un escenario complejo durante su visita a Bariloche de días atrás. “Desde octubre hasta diciembre, que estuve revisando, todos los niveles de recaudación de la provincia han ido cayendo, retrocediendo producto de la recesión, producto de la falta de consumo que hay y producto de la importación indiscriminada de bienes y servicios”, señaló. “Con lo cual, la provincia cada día tiene menos recursos”, resumió.



Weretilneck dijo que el desafío en el Gobierno provincial es “ver cómo nosotros distribuimos esos recursos para que alcancen no solo a los trabajadores, sino también les llegue a los contribuyentes por un lado”.



El gobernador defendió las auditorías médicas a los empleados estatales, que la nueva conducción de la Unter, liderada por Laura Ortiz, del frente DAF Multiclor, anunció que luchará por derogar.



“En cuanto al control médico, lo único que se hace es verificar la validez del certificado médico. Esto es la auditoría médica”, aclaró.



“Hay denuncias penales contra varios médicos y contra agentes públicos por haber falsificado certificados médicos”, sostuvo.



Weretilneck dijo que lo que hace el contralor médico “es verificar si la cantidad de días y la patología que tiene el empleado público se corresponde con la verdad. Esto es la auditoría médica”.



“Creo que ningún agente público se puede negar a que se audite o que se verifique o se mida si el certificado médico es válido o no es válido”, afirmó el mandatario.

Cambios en el gabinete

Con respecto a los cambios en el gabinete, Weretilneck dijo que “todavia no lo tenemos terminado”. “Lo vamos a hacer durante enero, no tenemos ningún apuro ni tenemos ninguna urgencia. Pero consideramos que tenemos que adaptar el funcionamiento del Gobierno y del Estado provincial a los nuevos desafíos”, explicó.



“Dos años de mandato es un tiempo suficiente para poder evaluar el funcionamiento no solo de las personas, sino también de la estructura”, aseveró.



“Porque yo insisto siempre: las estructuras gubernamentales tienen que adaptarse a las prioridades de la época y tienen que adaptarse también a las necesidades de la población”, recalcó.



Según el gobernador, “uno puede tener una estructura para un cierto momento que puede ser modificada para otro momento, en el cual estamos pensando en hacer modificaciones en las estructuras también”. “El cambio de estructuras lleva a nuevos actores a nuevas personas esto es lo que vamos a estar definiendo en el mes de enero”, insistió.

Cuando se le pidió que informe cuáles son esas prioridades en el nuevo gabinete que diseña, Weretilneck indicó: “fundamentalmente la modernización y la digitalización del Estado provincial”. Y añadió: “La modernización transversal: esto tiene que ver desde los hospitales con los turnos, con los chatbots siguiendo por todo lo que es la inversión en ciudadano digital para que el vecino pueda hacer su trámite sin tener que concurrir a una dependencia pública, el acceso a nuestros datos vía biométrica en los distintos organismos, instituciones del Estado provincial”.



Diario RÍO NEGRO le pidió si podía comunicar quién podía llevar adelante esa función, pero el gobernador explicó que aún no está definido.”Hay aspectos que tienen que ver con cambios en estructuras que hoy hay que modificarlas y hay estructuras nuevas, pero esto lo iremos viendo durante enero”, comentó.

“No hay ni una obra para Río Negro en el presupuesto nacional”

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, afirmó que en el presupuesto nacional para este 2026, sancionado por el Congreso de la Nación, “no hay nada” en cuanto a obras para Río Negro. “Hoy, el presupuesto nacional para la provincia no tiene ningún tipo de obra lamentablemente”, observó.



“Nosotros lo que exigimos es que sea tenido en cuenta el interior del país, que somos los que generamos la riqueza y que generamos todos aquellos aspectos que hacen que el país funcione”, planteó.

Dijo que “la Nación en sí misma hoy cumple un rol prácticamente desnaturalizado. Hoy el país funciona por el esfuerzo del interior del país, que somos los que producimos y generamos la riqueza. Y esto es lo hoy no se está viendo reflejado en el presupuesto nacional”.

A favor de debatir la reforma laboral

“Hay un gran debate en el país que es qué hacer con aquellos trabajadores informales”, evaluó el gobernador Alberto Weretilneck.



“La Argentina hace muchísimos años que no genera empleo, que no genera inversiones. Evidentemente hay algo que hacer ahí”, observó.



“Me parece que lo que hay que hacer no significa sacándole a nadie lo que ya tiene o lo que ya obtuvo. Pero hay muchas cosas para discutir y creo que no hay que que decir el no por el no”, opinó.



Para el mandatario rionegrino, “hay muchas cosas por discutir porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevos sistemas laborales, porque hay nuevas formas de vinculación entre la patronal y el empleador”.



“Creo que del debate no hay que rehuir. Creo que el debate hay que darlo porque lo necesita el país, porque lo necesitan todos esos millones de trabajadores que hoy están en situación informal”, argumentó.



“Lo que no hay que hacer es algo que nos haga retroceder en lo que los trabajadores ya han conquistado y ya han logrado”, advirtió. “Como concepto no hay que negarse a un debate de esas características porque creo que es necesario”, puntualizó Weretilneck.