Vencer al cáncer

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

La hipotética penicilina del cáncer, o el remedio crucial contra él, no está en los planes de los oncólogos ni hay previsiones creíbles que puedan llegar un hallazgo equivalente que haga con los tumores lo que el primer antibiótico de Fleming hizo con las enfermedades infecciosas.

El estudio publicado por Nature dirigido por científicos del instituto de investigación en biomedicina de Barcelona y financiación público privada, se centra en el tratamiento del cáncer de colon y dice que el método actual es extirpar el tumor primario y la posterior administración de quimioterapia para matar las posibles células malignas que se hayan escapado a otros órganos y puedan causar metástasis que luego puedan producir la muerte del paciente.

Pese a todo, un tercio de los pacientes tratados desarrollan metástasis unos años después de la operación. Luego dice que las células que escapan de la operación son susceptibles a otra técnica (la inmunoterapia), no sea que es la defensa del organismo que las mata allí donde estén. La estrategia propuesta entonces es aplicar inmunoterapia antes de la cirugía, lo que abre caminos inexplorados hasta ahora.

Chocolate por la noticia, recién ahora se dieron cuenta a esta altura del partido, de que el sistema homeostático, formado por los sistemas inmunitario, hormonal, nervioso autónomo pueden curar el cáncer.

Esto ya lo decía Hipócrates hace 2.500 años “que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina”, dando a entender que tu organismo se puede autocurarse de cualquier enfermedad.

Para que esto ocurra la alimentación debe ser la adecuada, el ser humano es un animal frugívoro (come frutas y verduras) -si más te gusta, lacto, ovo, vegetariano-, el humano no es un ser come cadáveres, si lo fuera tendría garras para atrapar presas y dentadura adaptada para desgarrarlas y comerlas crudas, como cualquier carnívoro: un tigre, un león, etc.

Para recobrar la salud hay métodos naturales que con estímulos biológicos adecuados orientan al sistema homeostático a seguir los pasos correctos para curar tal o cual enfermedad, sin ninguna contraindicación y atacando a la causa de la misma; no los síntomas como sí lo hace la medicina alopática.