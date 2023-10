Weretilneck avivó su fuego por Massa

El poder rionegrino también se reacomoda. La última sentencia electoral ubicó a Sergio Massa (UP) y Javier Milei (LLA) en el balotaje.

En Río Negro emergieron reacciones. Se cristalizó el quiebre del PRO, entre la abstención lanzada por Aníbal Tortoriello y el apoyo de Juan Martín al libertario, y la UCR que seguirá la neutralidad nacional aunque sus dos legisladores (Lorena Matzen y Ariel Bernatene) ya se declararon en favor del ministro de Economía.

Weretilneck activó su patrocinio por Massa, que JSRN oficializará este martes en Viedma. En la vorágine, el senador no dudó y asumió esa militancia cuando el candidato lo subió a la reunión con los mandatarios oficialistas, que también tuvo la presencia de la gobernadora Carreras.

El rionegrino avivó su apego político-personal al hoy candidato de UP, buscando quedarse con logros y representación en Río Negro si triunfa. Ya subyace una disputa con el peronismo y, particularmente, con el ahora diputado electo Martín Soria.

El torbellino post-electoral relegó el análisis de los resultados y, por caso, la pérdida de una banca por parte de JSRN. Luis Di Giácomo no fue reelecto aunque sería convocado a la Nación si Massa llega a la Presidencia. Promesa que él habría deslizado cuando el miércoles recibió a Weretilneck y al roquense.

El senador entiende que el ascenso del exintendente de Tigre aportaría un resguardo especial a su gobierno, que además de las penurias generales tendrá las propias, entre ellas, el comienzo de los vencimientos del bono Castello.

“Todo sigue igual”, reafirmó el gobernador electo a su equipo cuando durante la semana revisaban planes de controles en el Estado rionegrino aunque ya lo hacían con el relajamiento del resultado de las Generales. Las medidas llegarán recién en diciembre.

Quedan 41 largas jornadas para el recambio y los servicios esenciales se deterioran diariamente por falta de recursos. Economía advirtió de una caída de los ingresos por el derrumbe de la recaudación en los días previos a la elección y, en consecuencia, bajaron los envíos a los organismos. Las privaciones serán mayores durante esta semana porque la prioridad recaerá en los depósitos de los salarios.

Resistir es la misión mientras la singular transición oficialista se acota a respuestas de funcionarios a las planillas entregadas por los delegados. Consultan por las “principales advertencias de corto plazo”. Weretilneck evita sorprenderse.

Algunos intercambios no llegaron. Ocurre que el doñatista Daniel Belloso, integrado al “equipo técnico”, sigue sin alinearse. Así, Martín Doñate expresa su enfado con el armado de su aliado. Ambos senadores se juntaron el jueves y, posiblemente, repararon sus promesa aunque no habría definiciones acordadas.

Carreras sobrevuela su administración. Participó del encuentro de Massa con los gobernadores del oficialismo y se cruzó con su sucesor. La frialdad persiste entre ellos.

Esta versión de Weretilneck se resiste a compartir acciones con la gestión provincial. Eso se traduce en que Economía realiza un presupuesto para el 2024 en base a la presente estructura y partidas (salvo una actualización de montos), es decir, no tendrá nada de lo que se viene el año próximo. El senador reservará esa reorganización para cuando asuma y, tal vez, jure además solo con parte de su gabinete porque la reforma ministerial también se postergaría.

Hay pocas normas que piensa para antes del 10 de diciembre y, entre ellas, una nueva ley de tierras. Lo intentó en el 2016 y no logró su aprobación. El texto no es el mismo, no está concluido y aseguran que “no hay sorpresas”. La temática arrastra natural debate, desconfianza y suspicacia. Por eso mismo, seguramente, Carreras transmitió que ella no firmaría ese proyecto por el Ejecutivo -que aceleraría el trámite- entonces la autoría recaerá en el bloque que preside Facundo López.

Otro registro que el traspaso rionegrino dentro del oficialismo es enredado. Nada directo, nada simple porque, como siempre, la política no lo es.