Organismos nacionales: ATE declaró estado de alerta, asamblea permanente y movilización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro declaró hoy el estado de alerta, asamblea permanente y movilización en todos los organismos del Estado Nacional, con sede en la provincia. Afirman que los trabajadores de esto sectores "no tienen ninguna medida a favor de ellos y muchos están precarizados y no son alcanzados por ningún derecho" .

El gremio se encuentra en estado de alerta desde la semana pasada, luego de la gran evaluación que se registró tras las PASO y del anuncio de las medidas económicas del presidente.

Respecto a estas últimas, los dirigentes de este sector sindical manifestaron que aún no hay seguridad ni fechas precisas sobre el pago del bono de $5.000 y de todas maneras sostienen que "estas medidas no alcanzan a cubrir las expectativas generadas y no solucionan las problemáticas por el ajuste y achique" que recibieron los trabajadores durante los tres años y medio de gestión de Mauricio Macri.

Por esta razón Rodrigo Vicente, coordinador de organismos nacionales de ATE, comentó que exigen la apertura de todas las paritarias sectoriales y de convenio de cada uno de los organismos nacionales.

Por último manifestaron "preocupación frente al comienzo de despidos masivos" y advirtieron que ya evalúan medidas de protesta ante el avance sobre los organismos nacionales.