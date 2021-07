PAE sobre la transición energética: «El gas está llamado a jugar un rol fundamental»

Danny Massacese, Upstream Managing Director de Pan American Energy, fue el encargado de cerrar la octava edición de las Jornadas de Energía que organiza Editorial Río Negro. El geólogo, egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, detalló los planes de inversión para el año que viene y cuál fue el impacto de la pandemia en la producción de la firma. Destacó la importancia de que Argentina sea un país exportador de gas.

Detalló que en Vaca Muerta, a pesar de la grave crisis sanitaria, fue menor. Agregó que el objetivo para lo que resta del año es mantener los niveles de producción que se registraron el año pasado, con un importante crecimiento para el año que viene.

"Como meta para este año nos propusimos mantener los niveles de actividad similar a los del año pasado. Estamos previendo perforar para el año que viene en el orden de los 220 pozos nuevos en Cerro Dragón -Cuenca del Golfo San Jorge-. Estamos en pleno proceso de elaboración del plan. En el caso de Neuquén, donde tenemos cinco bloques, algunos de petróleo y otros de gas tenemos cuatro equipos de perforación y un set de fractura. Para el año que viene estamos planificando aumentar en el orden de 39 pozos nuevos. Este año vamos a terminar con 29 pozos nuevos y para 2022 alrededor de 40".

Massacese advirtió que el principal cuello de botella para la industria, que pone freno al importante desarrollo que tiene hoyo Vaca Muerta, son los equipos de fractura. "No hay disponibles. Están todos los setos tomados por las distintas compañías. Si bien es cierto estamos compartiendo en las ventanas que podemos tener disponibles, no alcanza la cantidad para satisfacer la demanda de equipos a nivel país", señaló.



Agregó que los equipos de producción convencional no pueden utilizarse. "No es posible, Si bien la tecnología parece ser la misma, las potencias de las bombas y modelos son distintos, con lo cual no es factible. Aparte tampoco sobran los equipos en el convencional", señaló.

Exportación. El geólogo destacó la actividad de exportación que tiene la firma y que el desafío y el objetivo es consolidarlo en el tiempo. "La exportación de petróleo es nuestra razón de ser. Hace casi 20 años que somos exportadores de hidrocarburos. Nos consolidamos con una buena marca y una buena imagen en el mercado exportador. Tenemos que respetarlo y consolidarlo. Parte de nuestro plan, aparte de satisfacer y alimentar nuestra refinería y nuestra marca Axion, es seguir manteniendo un alto nivel exportador y satisfacer la demanda mundial del petroleó Escalante".

Massacese señaló que Argentina se tiene que convertir en un país exportador de gas. "Vaca Muerta puede satisfacer la demanda interna por los próximos 150 años , pero además podría tener un saldo exportable muy importante

El impacto de la pandemia. "Teníamos previsto como compañía producir 224 mil barriles de petróleo por día para todo el año y terminamos produciendo 209 mil barriles. Esto como compañía global, en Argentina producimos 189 mil barriles de los 196 mil que teníamos previsto. Es decir, alrededor de un 5, 5% por ciento por debajo".

Transición energética. Los restos fósiles van a seguir siendo requeridos a nivel mundial y nosotros los tenemos. El gas está llamando a jugar un rol fundamental es lo que tenemos que aprovechar".