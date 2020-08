Para no ser pobre, una familia necesita $44.521 al mes

Infantil. La pobreza ataca más a los más pequeños,

Se trata de un año particular 2020. La pandemia golpea las economías de todo el mundo, y todos los países del mundo enfrentan un escenario complejo.

Argentina no obstante, se encuentra en una situación todavía más endeble en tanto debe lidiar no solo con los efectos recesivos que generaron las restrcicciones por el virus, sino también con la crisis económica propia, la cual ya se extiende por más de 27 meses.

En ese marco, los niveles de pobreza en indigencia, comienzan a ser verdaderamente preocupantes. Las estimacións más recientes publicadas por la UCA indican que el 60% de los niños menores de 17 años son pobres en Argentina, y que la pobreza en 2020 asciende al 45%.

Esta semana, el INDEC dio a conocer la valoración de la canasta básica para el mes de julio de 2020. Se trata de los parámetros que más tarde se utilizan para cuantificar oficialmente los niveles de pobreza e indigencia.

La valoración de la canasta alimentaria pone a la vista la cruda realidad económica y social que atraviesan miles de familias en todo el país.



Segun el informe, el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes asciende a $44.521,25. Las familias que no logran reunir esa cantidad al mes, son consideradas pobres. En la comparación interanual, el valor de la CBT registrado en julio, implica una suba del 39,4% respecto al mismo mes del año pasado.

La indigencia por su parte es otro flagelo que crece al ritmo de la debacle de la economía. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto para una familia tipo de cuatro integrantes, se ubica en $18.321,51. Es la cantidad de ingreso que la familia necesita reunir cada mes a fin de no ser considerada indigente. El dato implica un crecimiento del 43,43% respecto al valor registrado hace exactamente un año.

El contraste es elocuente si se compara utilizando como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente en Argentina, el cual se ubica en $16.875.

Significa que quien mensualmente solo percibe un ingreso equivalente al SMVM en nuestro país, se encuentra en una situación de indigencia.

Al mismo tiempo, una familia tipo necesita reunir al menos 2,63 SMVM por mes a fin de no caer bajo la línea de la pobreza. El caso es que según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 50% de los trabajadores registrados en el país no logra reunir ingresos por esa cantidad.