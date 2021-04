Patricia Bullrich, sobre el contrato con Pfizer: «Las Malvinas se las podríamos haber dado»

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó este martes por la noche polémicas declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas cuando hablaba del contrato frustrado del Gobierno con las vacunas de Pfizer y tuvo que salir a rectificarse tras las críticas recibidas.

En declaraciones a la señal de cable La Nación+, Bullrich explicaba que la firma Pfizer "había pedido un seguro de caución y no como algunos dicen que pidió los hielos continentales".

En ese momento, la presidenta del PRO agregó: "Bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado".

"Pfizer no pidió cambiar la ley ni nada de eso, pidió un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales. Bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado", señaló Bullrich, y enseguida generó que fuera muy criticada en las redes sociales.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, repudió los dichos de la ex funcionaria macrista y señaló que ella "vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador" que hubo "en los cuatro años de Mauricio Macri".

"Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi rechazo y total repudio a los dichos expresados por @PatoBullrich, que nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro años de @mauriciomacri", sostuvo Melella en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que "decir que Argentina ´tranquilamente´ podría ´entregar´ las Islas Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de respeto a la memoria de los Caídos en la Guerra de 1982".

"Personalmente le exijo a Patricia Bullrich que pida disculpas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros Veteranos de Guerra y a las familias de los héroes que descansan en el cementerio de Darwin", completó el mandatario fueguino.

Otro que salió a responderle a Bullrich fue el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, quien calificó como "declaraciones de gravedad sin precedentes" las que realizó la presidenta del PRO.

"Declaraciones de gravedad sin precedentes. @PatoBullrich propone entregar nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Es el mejor ejemplo de las políticas de entrega de la soberanía nacional que aplicaron @mauriciomacri y Cambiemos", indicó Filmus también en su cuenta de Twitter.

Asimismo, añadió: "@PatoBullrich desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas".

Ante estas críticas, la ex ministra de Seguridad salió a rectificarse, también en Twitter, al remarcar: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".