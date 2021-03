Pereyra sobre la paritaria: “Las cámaras no quieren hablar del 2020”

Guillermo Pereyra aseguró que las cámaras del sector, CEPH y CEOPE, no quieren sumar aumentos a la paritaria del 2020. (Foto: gentileza)

La negociación salarial entre las cámaras empresariales de la industria petrolera y los sindicatos de todo el país tuvo un nuevo capítulo hoy y si bien siguen adelante, las petroleras manifestaron que no quieren hablar de los salarios del 2020 y avanzar directamente con la del 2021.

Así lo aseguró el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On, pero avisó: “No quieren volver a hablar del 2020, pero bueno, los argumentos fueron claros, así que hay que hablar del 2020. Jamás nadie puede pensar que podemos dar cerrada una paritaria solo con un 15% de aumento”.

Por este tema es que los sindicatos de todo el país se reunirán hoy en la sede que tiene en Buenos Aires el gremio Petroleros Privados de la región. En el encuentro analizarán y debatirán cómo continuarán con las negociaciones y qué decisiones tomarán en caso de que el sector empresarial mantenga la negativa.

Pereyra confirmó que “por ahora” no analizan ningún tipo de medida de fuerza porque entienden que “no hay una negativa concreta” de las cámaras. “Ellos la semana que viene tienen que responder, no pueden no dar respuesta al requerimiento de todas las organizaciones sindicales”, indicó Pereyra.

La reunión fue la primera formal que se realiza entre las partes porque estuvieron presentes todas las autoridades.

Vale señalar que estos encuentros no son en el marco del ministerio de Trabajo como aseguraron algunos medios, sino que se trata de negociaciones en paralelo. El objetivo de ambas partes es llegar al ministerio con un acuerdo concreto ya para firmar y homologarlo.

“Estamos pidiendo la reconsideración de esto para terminar el 2020 y recién avanzar con el 2021. Esto fue tirado sobre la mesa, los argumentos de todos los secretarios generales de los sindicatos del país fueron sólidos”, concluyó Pereyra.

Ahora la pelota la tienen las cámaras, lo más probable es en algún momento de las negociaciones cambien la postura negativa de hablar sobre el 2020 y hagan un ofrecimiento. Desde los sindicatos siguen sin precisar sobre el porcentaje que pedirán, pero aseguran que tendrá “mucho que ver” con la inflación acumulada.