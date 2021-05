Petroleros retomarán las medidas de fuerza si no hay acuerdo por la paritaria

A la conciliación obligatoria que obligó a los gremios petroleros y las empresas a sentarse a negociar le quedan solo 3 días hábiles de prórroga y de no encontrar una solución, todos los sindicatos del país se volverán a reunir para definir nuevas medidas de fuerza. Hasta el próximo miércoles habrá tiempo para intentar llegar a un acuerdo y serán clave las conversiones off the record que mantienen las partes en estas horas.

El próximo lunes se volverán a reunir las partes y será de manera virtual, pese a que desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) se quería hacer de forma presencial. Los gremios insistieron en que esos encuentros son de “riesgo alto” sumado a las dificultades para trasladarse a Buenos Aires por parte de los sindicatos del sur.

“Las petroleras querían que cerremos el 2020 con una suma fija de 100.000 pesos y nosotros, como ya lo habíamos adelantado, les dijimos que no. No queremos sumas fijas para estar bien un mes y que eso no tenga impacto en el básico, seguimos en la misma, pan para hoy y hambre para mañana”, expresó el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.

El gremialista aseguró que la gran mayoría de los sindicatos, salvo situaciones particulares, se opusieron a la propuesta de la CEPH y remarcó que siguen firmes en el 30% de aumento sobre la paritaria 2020 que realizaron hace más de un mes.

Al mismo tiempo que la cámara ofreció los $100.000 también propuso un 30% de aumento para el 2021 con una revisión en febrero del 2022. Sin embargo, los gremios no quieren saber nada hasta no cerrar la paritaria del 2020. "Tenemos que resolver primero lo que falta en el 2020, si no qué parámetros vamos a tomar en lo que ellos ofrecen. Una suma fija no va", sumó Pereyra.

En la misma línea que el secretario general del gremio de base se pararon desde el sindicato de Petroleros Jerárquicos. “Las empresas no respondieron al pedido que hicimos nosotros, ofertaron sumas fijas cuando pedimos aumentos al básico, si vos aceptas la suma fija inmediatamente perdés en los salarios básicos”, señaló Manuel Arévalo ante la consulta de este medio.

Para sorpresa de algunos, en la última reunión que juntó a los gremios con las empresas, desde la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) también rechazaron la oferta de las petroleras. Desde la cámara que nuclea a las empresas de servicio manifestaron que están “de acuerdo a hablar sobre porcentajes, pero no sumas fijas”.

Esta especie de alineamiento con los sindicatos tiene una explicación y es que desde CEOPE indican que luego las petroleras no les “reconocen” el aumento de costos cuando entregan sumas fijas y también terminan perdiendo ellos.

“La CEOPE no está en condiciones de pagar sumas fijas dijeron en la reunión, no sé qué problema tienen con las productoras, pero ellos los porcentuales no tiene problema. Es un tema que tendrán que resolver las cámaras”, indicó Pereyra.

Una fuente con acceso a las negociaciones le aseguró a este medio en estricto off the record que la empresa que mayor fuerza hace para no avanzar con el 30% que pidieron los gremios es YPF. También confirmó que casi todas las petroleras reconocen que la situación en la industria mejoró y están de acuerdo en negociar un porcentaje.

Los dos secretarios generales de los gremios locales le dijeron a este medio que no están dispuestos a hablar de empresas particulares porque “está negociando con los cámaras” y no con empresas.

Es un hecho que la próxima reunión entre las partes no será más que un formalismo, ya que las ofertas y la letra chica la arreglan las partes en conversaciones extraoficiales. Se vienen horas clave para la industria petrolera local que no alcanza de salir de un escollo que entra en otro.