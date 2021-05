Pereyra: “La empresa que no pague los salarios no va a poder trabajar”

“La empresa que no pague los salarios no va a poder trabajar. Tendrá retenciones de tareas en el lugar de trabajo hasta que aparezcan los salarios. Lógicamente para el que no cobró lo que le corresponde, la empresa tendrá que responderle y automáticamente se le realizará retención de tareas”, adelantó el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.

Comenzó lo que se supone que será la primera semana de actividad normal en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina luego de los 22 días de cortes de rutas y el titular del gremio de base local ya adelantó las medidas que aplicarán en caso de que las empresas no paguen las remuneraciones variables a los más de 10.000 trabajadores que se vieron afectados.

“Hay empresas productoras, con excepción de YPF, que han manifestado que no van a pagar las remuneraciones variables. Por otro lado, empresas como las pymes que han manifestado públicamente que no van a poder pagar salarios, les decimos que no es una opción es una responsabilidad, los riesgos empresarios son estos y que los trabajadores no tienen nada que ver”, agregó Pereyra. Un 40% de los salarios petroleros están compuestos por ítems como las horas de viaje y vianda.

El secretario general aseguró que hubo casos en los que los trabajadores caminaron más de 4 kilómetros para saltar los cortes de ruta y tomar las camionetas de turno del otro lado para llegar a los puestos de trabajo. Por otra parte, confirmó que, además de los viajes en helicóptero que se realizaron, hubo petroleros que cruzaron el Río Neuquén en embarcaciones.

Los cortes también afectaron a los diagramas y sin dar mayores precisiones Pereyra indicó que hubo trabajadores que estuvieron entre 15 y 18 días en el campo, cuando las rotaciones se debían hacer a los 7 días. “Los compañeros pusieron todo para cumplir con sus tareas, ahora es responsabilidad de las empresas hacer su parte”, sumó.

Pereyra no quiere bonos ni sumas fijas para la paritaria

La reunión de los gremios petroleros de todo el país con las cámaras empresariales del sector quedó en stand by durante los cortes de ruta en Vaca Muerta y hoy las partes debían volver a verse las cámaras, pero el encuentro se postergó para mañana.

“Nosotros no queremos sumas fijas porque es pan para hoy y hambre para mañana, cualquier concepto tiene que estar incorporado al básico del convenio. Con las sumas fijas se pierde el poder adquisitivo de los salarios con el tiempo y queda desactualizado como nos sucedió ahora”, sostuvo Pereyra.

Los sindicatos llegarán a la mesa virtual nuevamente a la espera de que las empresas hagan una contraoferta al 30% de aumento sobre la paritaria del 2020 que realizaron los gremios antes de ir al paro que terminó en conciliación. Desde el gremio de base de la región señalaron que están “expectantes” y esperan lograr avances en el encuentro de mañana.

“Lo más importante son las charlas que se mantienen por fuera del ámbito del ministerio, a través de llamadas telefónicas, y es lo que estamos haciendo. El objetivo es llegar más o menos armados a las reuniones para que no se transformen en una discusión sin salida”, remarcó.

El miércoles 5 de mayo vence el primer plazo que fijó el gobierno para la conciliación obligatoria, sin embargo, hay otros 5 días hábiles más de prórroga por lo que habrá tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 12 de mayo.