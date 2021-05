Pichetto criticó duramente a Dietrich y a «Pepín» Rodríguez Simón

Fiel a su estilo frontal y combativo, Miguel Ángel Pichetto le dedicó duras palabras al exministro de transporte, Guillermo Dietrich y al exasesor judicial de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Sobre Dietrich, el rionegrino lo criticó por convocar a una marcha en Argentina desde Punta del Este y vía Zoom. "Yo no comparto los que están en Uruguay, hacen Zoom y dicen 'movilizate', 'trabajá'", expresó.

"En la política está lleno de gente estúpida, creo que carecen de autoridad moral. Eso es inconsistente, la política debe ir con el ejemplo", agregó al respecto en una entrevista en el canal América 24.

En cuanto a Rodríguez Simón, que pidió asilo político y hoy ordenaron su captura internacional, Pichetto comentó: "Si sos inocente tenés que presentarte ante la Justicia, si la causa es infundada se va a caer".

"Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos. Avalar lo de Rodríguez Simón es un desatino. No es un guerrillero en un movimiento de liberación", añadió.

El excandidato a vicepresidente también defendió el accionar de su excompañero de fórmula, Mauricio Macri, por vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos.

"Yo no conozco Miami y tampoco conozco Punta del Este. No veo tan dramática la decisión personal que tomó Macri, me parece un tema menor", aseguró. Al mismo tiempo, consultado por la frase de Macri, que había dicho que no se iba a vacunar con anticipación, indicó: "A veces no hay que hablar demasiado".