Pico de casos y hoteles al límite: ¿A dónde van los pacientes leves en Roca?

Con un mínimo de 25 casos de coronavirus nuevos por día en lo que va de agosto y 166 nuevos pacientes por semana, la preocupación por la evolución de la pandemia crece en Roca y las limitaciones del recurso sanitario empiezan a notarse cada vez más.

Las 150 plazas en centros de aislamiento para pacientes leves ya están al límite de capacidad, más teniendo en cuenta que hay 203 casos activos en Roca. El nivel de ocupación se mantiene pleno en Unter y Huemul; y ya anunciaron la apertura de un residencial en calle Mitre como apoyo a la localidad de Huergo, sumado a uno en calle Don Bosco y Bolivia, con 24 camas.

Sin embargo y a pesar de la directiva de que todos los pacientes leves deben internarse en centros de aislamiento, en los últimos días surgieron controversias al interior del hospital sobre este punto.

Una supuesta declaración jurada que consigna que los pacientes leves pueden negarse a ir a un centro de aislamiento conociendo los riesgos, apareció circulando en los consultorios del hospital y generó la duda de que algunos pacientes positivos puedan estar cursando la enfermedad en sus casas y no en hoteles.

A través de fuentes del hospital, este medio accedió a una de esas declaraciones juradas firmadas de puño y letra por una paciente, quien declaraba su negación a irse a un hotel, contrariamente al protocolo estipulado.

“Yo… paciente covid +, declaro que se me informó que debo permanecer en un Centro de Aislamiento durante el curso de la enfermedad (…) se me explicaron las posibles complicaciones (…) a pesar de todo ello, decido NEGARME a esta internación y transcurrir mi enfermedad en mi domicilio. Entiendo que esta decisión puede acarrear riesgos, pero los asumo de todas maneras. Me retiro a mi domicilio en el día de la fecha. (Firma)”. (Ver foto). Así reza el texto, que no fue reconocido como oficial por la dirección del hospital.

Las autoridades del López Lima negaron que se tratara de una directiva institucional y anunciaron que investigarán cuál fue el origen de ese papel con título de “declaración jurada” y con membrete del hospital. Además, recalcaron que todos los pacientes leves deben cumplir aislamiento en hoteles y que no está permitido que el paciente “activo” permanezca en su casa particular.

Sin embargo, estas declaraciones juradasya trascendieron a varios pacientes covid quienes insistieron frente a médicos tener el derecho de ir a sus hogares; situación que generó tensión en la guardia y consultorios del hospital, en los últimos días.

“Esto no es viable porque no habría control sobre la gente y llevaría a un mayor relajamiento”,expresó una de las fuentes quien relató a LA COMUNA la situación vivida días atrás en el hospital. “Evidentemente, mucha gente positiva ya está en su casa”, dijo y vinculó este hecho al problema de la falta de lugares en hoteles.

Permiso de internación domiciliaria firmado. Gentileza

“Ya se ha comprobado que hay falta de cumplimiento del aislamiento domiciliario por parte de los contactos estrechos. ¿Quién asegura que esto no ocurra con los casos positivos que se encuentran en domicilio?”, se preguntó la fuente consultada quien pidió reserva de su identidad y alertó que de permitirse esta situación, puede llevar a un aumento del contagio comunitario.

En la última conferencia de prensa, el jefe de Enfermería del Hospital, Dardo Roldán, había recalcado que el paciente asintomático o leve “como regla general debe ser internado en hoteles” y adelantó que existe la posibilidad de seguir ampliando las plazas en función de la necesidad.

Son las propias autoridades quienes reconocen que estamos ante momentos críticos y llaman a la población a colaborar, ya que el ritmo del contagios no augura un horizonte calmo. Hacia adentro del hospital, se proyectan refuncionalizaciones constantemente ante el riesgo de colapso, que aparece como una amenaza en todos los sectores.

.

El 17% del personal se contagió

En cuanto a infraestructura sanitaria; el recurso humano es fundamental para sostener no solo Terapias Intensivas, Internación, sino también los propios Centros de Aislamiento. Pero la planta de trabajadores de salud activos se redujo, debido a las bajas por contagios y personal aislado; y hay servicios en los que peligra la atención.

Según datos oficiales del Hospital López Lima, son 61 médicos y enfermeros los que se contagiaron el coronavirus hasta el 07/08, la gran mayoría enfermeros. Gran parte de los casos ocurrió de julio en adelante cuando se registró un aumento llamativo, según confirmó el jefe de Departamento de Enfermería del Hospital, Dardo Roldán.

Esto significa un 17% de los médicos y enfermeros de la planta activa del hospital. “Esta cifra es muy superior a la media nacional y es un dato que nos preocupa muchísimo y por eso también estamos, en lo que respecta a recurso humano, atravesando un momento difícil”, reconoció Roldán el viernes pasado.

En la planta de enfermería, que es de 215 empleados, la situación es más complicada aún ya que ahí se concentran 47 casos positivos, un 22% del total.

En el caso de los médicos, son 14 los que se contagiaron hasta ahora y 9 los que permanecen activos. Los servicios de clínica médica y consultorio de respiratorio son los más delicados en este momento por la cantidad de médicos covid positivos, según pudo saber este medio.

Filas de hasta 20 personas esperaban afuera del Consultorio de Respiratorio para atenderse, días atrás. Del otro lado, un médico y un enfermero de turno cubrían toda la demanda. “Con la cantidad de personas que están consultando ahora, se sobrepasa la capacidad de atención”, admitió un médico consultado.

.

Roca, la primera ciudad de Río Negro con más muertes por covid-19

La primera semana de agosto hubo un récord de fallecimientos en Roca a causa del coronavirus. En siete días, siete personas que tenían el virus y padecían patologías previas, murieron. Con 24 muertes acumuladas, Roca es la primera ciudad con más muertes registradas por covid durante la pandemia, superando a Bariloche (18).

Desde el lunes al miércoles pasado hubo una seguidilla de defunciones, de pacientes de 77, 67 y 83 años, Luego, el sábado a la noche se informaron tres muertes más de hombres de 70, 79 y 82 años y anoche, un hombre de 61 años, todos con enfermedades previas.

En cuatro meses y medio de emergencia sanitaria, Río Negro tuvo 88 víctimas fatales por covid. Roca concentra el 27% de los fallecidos, Bariloche el 20% y en tercer lugar Cipolletti, con el 10%.

.

En números

• 166 casos nuevos positivos de covid se reportaron oficialmente en los últimos siete días. La cifra más alta hasta ahora.

• 203 activos de covid-19 hay en Roca, 20% de los registrados a nivel provincial. Es la segunda ciudad con más casos.

• 24 personas fallecieron en Roca como consecuencia del coronavirus. Es la ciudad con más muertes en la provincia.

• 17 por ciento de la planta activa de médicos y enfermeros del hospital de Roca se contagió de covid (61 casos)

• 41 por ciento es el indice de positividad de casos de la semana pasada, según los test informados en Roca (403)

• 150 plazas de hotel en Centros de Aislamiento para pacientes leves tiene aproximadamente Roca, según fuentes oficiales.