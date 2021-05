Piedrabuena ahora dice que su estrategia de defensa «incomoda» al Poder Judicial

El juez Diego Piedrabuena sigue sin estar conforme con la defensa que le asignaron en el Jurado de Enjuiciamiento en su contra. Y en un escrito que presentó en las últimas horas, dijo que quieren "censurarlo" porque su estrategia "incomoda a varios funcionarios del Poder Judicial", ya que supuestamente va a revelar "los motivos por lo que me se está atacando".

Piedrabuena está acusado de insultar a un cajero en un hipermercado; de resistirse a la detención; de utilizar una estrategia de defensa desconociendo el derecho; de insultar a una jueza, una defensora y un fiscal, entre otros hechos. Sin embargo, aduce que hay una conspiración en su contra cuyos motivos no están claros.

Además del Jurado de Enjuiciamiento, enfrenta una causa penal en la que también está imputada su esposa Liliana Geldres. En otros legajos, el matrimonio figura como denunciante. Como informó Río Negro, han cambiado de abogados según el caso.

En el jury, le habían asignado como defensor a Raúl Caferra, defensor general subrogante, tal como dispone la ley. Renunció sin llegar a asumir por diferencias de criterio sobre la estrategia de defensa.

El Jurado de Enjuiciamiento le ordenó a Caferra que se haga cargo de la defensa, porque los motivos de su excusación no fueron considerados válidos. El funcionario acató, y presentó en nombre de Piedrabuena un escrito de defensa técnica de medio centenar de páginas.

(Advertencia: quizá sea necesario leer dos veces el siguiente párrafo para comprender qué pasó): Al mismo tiempo, el juez entregó su propio escrito de defensa -es el segundo- de casi un centenar de páginas, e impugnó la decisión del Jurado de ordenarle a Caferra que asuma como defensor.

En palabras de Piedrabuena: "no se puede desconocer la falta de voluntad (de Caferra) a ejercer la defensa, ni se puede obviar que no se ha indagado sobre los reales motivos del defensor para excusarse, por lo que esa decisión (de ordenarle que se haga cargo) lejos parece estar de asegurarme una defensa técnica efectiva y real, sino más bien obligar a éste (Caferra) a ejercer la defensa y dar al proceso una apariencia de “legal” con una figura que cumplirá un rol meramente formal; figura que, además, el mismo Jurado reconoce que no ha cumplido correctamente siquiera con la obligación de mínima que le impone la legislación vigente".

El Jurado le respondió que Caferra es el defensor que corresponde asignarle por ley, e insistió en que el derecho de defensa del magistrado no corre riesgo.

La estrategia de defensa de Piedrabuena se desconoce. Trascendió que pretende que sean citados al juicio como testigos varios magistrados y magistradas, numerosos periodistas, y hasta el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Massei.