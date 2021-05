Jury contra el juez Piedrabuena: sorpresiva renuncia de sus defensores

Los defensores jefes Raúl Caferra y Leandro Seisdedos renunciaron en forma sorpresiva a la defensa del juez Diego Piedrabuena, quien atraviesa un proceso de Jurado de Enjuiciamiento y una causa penal por el escándalo en el hipermercado de Neuquén.

La situación registra pocos antecedentes y no está claro cómo continuará el trámite. La defensa pública no tiene demasiado margen para rechazar un caso que le ha sido asignado, y su trabajo es puramente técnico. Es decir, debe velar para que no haya afectación de los derechos y garantías del acusado y que, en caso de ser declarado culpable, le apliquen una sanción justa y equitativa.

Por otra parte, Piedrabuena viene ejerciendo su propia defensa material, es decir, sobre los hechos que se le atribuyen. En ese sentido, el martes pasado presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento un escrito de más de 80 páginas con su descargo, y no es el primero.

El magistrado también intentó sin éxito recusar al fiscal general José Gerez, quien además de denunciante será el fiscal en el jury.

Piedrabuena ya tiene antecedentes de exprimir las reglas procesales hasta el límite y más allá para tratar de obtener algún beneficio. Lo demostró en la causa penal, interponiendo una excusa detrás de otra para evitar la formulación de cargos.

Por eso, estos movimientos de quedarse sin la defensa particular que lo venía acompañando, pedir un defensor público, recusar al fiscal general y quedarse nuevamente sin abogado son observados con detenimiento para evitar alguna nulidad que haga caer el proceso.

En su próxima reunión, el Jurado de Enjuiciamiento resolverá si acepta el apartamiento de los defensores jefes, quienes argumentaron "divergencias en la estrategia de defensa a asumir en el caso."