Plecobot, el robot neuquino que compitió en las grandes ligas

Cinco estudiantes de cuarto y quinto año de la EPET N°14 representaron a Neuquén en la Copa Robótica 2019, en Buenos Aires. El objetivo de la competencia era crear un dispositivo que simulara limpiar el océano de contaminantes. Por eso lo llamaron “Plecobot”, en honor a plecostomus, el pez limpiafondos capaz de barrer las algas de los acuarios.

El equipo comenzó a trabajar en julio. Lo integran: Paula Coronel, Jazmín Valenzuela (que propuso el nombre), Ciro Villafañe, Mateo Matos, Tiziano Aliaga. El profesor que los acompañó fue Ariel Paisani, jefe del Departamento de Electrónica del colegio.

Cada provincia recibió el mismo kit, pero todas construyeron un robot diferente. La copa la organiza el ministerio de Educación e Innovación de la ciudad de Buenos Aires y la empresa Educabot. La provincia ganadora clasifica al certamen internacional en Dubai.

“La consigna es armar un robot que pueda capturar pelotas, que serían los contaminantes. Las pelotas grandes eran los macros, las chicas eran los micros y eso había que llevarlo a una estación de recolección, una banda recolectora”, explicó el profesor.



“Pleco” es por plecostomus, el pez limpiafondos.



Mateo contó: “Los primeros días nos juntamos para ver cómo era la dinámica de las piezas, para ver cómo iban a armarlas y cómo funcionaba, que cosas iban a servir para qué y distribuimos roles: hay una parte que va a ser de programación y una de mecánica y ahí empezamos a trabajar”.

En la jornada inicial de competencia advirtieron que el robot no funcionaba. La pista era distinta a la que habían usado de práctica en Neuquén. “Fuimos al hotel y no es que sacamos algunas cosas: lo desarmamos”, aseguró Ariel.

Paula agregó: “los tres días fue un robot diferente. El primer día, bueno, directamente no anduvo el robot así que a desarmarlo por completo. El segundo día andaba, pero sólo se movía y apenas enrostraba las pelotas, los macrocontaminantes. Entonces decidimos hacer un sistema para limpiar los contaminantes al tercer día y ahí funcionó, pero ya era la mitad de competencia.”

Esta situación no los desanimó. Aun cuando no estaban rankeando en los primeros puestos le metieron hasta el final. “En el momento en que vi que el robot no hacía nada dije: “ya me lo tomo con calma y lo tomé como un juego”, afirmó Ciro. La alianza con otros equipos los potenció.

“El pleco” se maneja con dos joysticks y una tablet. Es una barredora que agarra velocidad, toma las pelotas, las lanza y también se trepa. Un robot que, como dice Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez.

¿Qué es la Copa Robótica?

- Es una competencia en la que cada provincia tiene representación. El equipo debe ser mixto y estar integrado por estudiantes de entre 14 a 18 años. Cuenta con un mentor, con experiencia comprobada en robótica. Quien gana participa de la instancia internacional en Dubai. Este año se impuso Misiones.

- Lo organiza el ministerio de Educación de CABA y la empresa Educabot.

- Se realizó el 29,30 y 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en el Estadio Mary Terán de Weiss (estadio Parque Roca).