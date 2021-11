Polémica entre municipio de Roca y provincia por los lotes «cedidos» a Suelo Urbano

En la mayoría de los lotes ocupados en los últimos años, los vecinos no cuentan con los servicios básicos. foto: archivo.

Las autoridades municipales abrieron hoy un frente de conflicto con el gobierno provincial al reclamar un detalle de cuándo se realizarán las obras para dotar de servicios a los lotes que fueron cedidos al programa provincial «Río Negro Suelo Urbano». La respuesta de las autoridades en Viedma no se hizo esperar y explicaron que la gestión de la intendenta María Emilia Soria (FdT) no ha realizado ningún trámite en este programa.

Esta tarde, desde el municipio dieron a conocer un comunicado donde explicaron que por ordenanza (50/2021) y a título gratuito se cedieron los primeros 7.600 metros cuadrados para ser afectados al programa.

«Formalizada la cesión de tierras, el Ejecutivo municipal solicitó a la provincia la afectación de las mismas al Plan Suelo Urbano y requirió información respecto de los plazos previstos para la ejecución de las obras que dotarán de servicios e infraestructura básica a esta primera asignación de lotes», destacó la información difundida a través del área de prensa.

Aclaró que el objetivo es que más familias tengan acceso a la tierra y a una vivienda digna. «Por eso además de implementar nuestros propios planes habitacionales como el Banco Municipal de Tierras, los Planes Mi Casa, Mi Sueño, Soluciones Habitacionales, la Venta de Terrenos Municipales en Zonas Residenciales y gestionar la reactivación de las 258 Viviendas, fuimos el primer Municipio en adherir por Ordenanza al Programa provincial “Río Negro Suelo Urbano”, explicó la intendenta María Emilia Soria.

La información aclara que el objetivo del municipio es ordenar los servicios y redes de infraestructura al tiempo que se trabaja para seguir sumando parcelas a ese plan.

Rápida respuesta

Fue la subsecretaria de Licitaciones y Suministros del programa Suelo Urbano, Mónica Temprano, la que esta tarde salió a aclarar la situación. Y se mostró sorprendida por el anuncio ya que el municipio de Roca «todavía no se inscribió al programa.

La funcionaria explicó puntualmente las autoridades de Roca no se inscribieron en el plan por lo que resultaría poco factible hablar de servicios sin tener los detalles del lugar donde se encuentran esos lotes. «Nosotros una vez que los municipios o los organizaciones intermedias se inscriben, se pasa a una segunda etapa que es la evaluación de los proyectos y se ponen a disposición de una mesa de trabajo y se analiza la factibilidad», detalló.

Puntualmente sobre la cesión de los 7.600 metros cuadrados que se cedieron por ordenanza, aseguró que en Suelo Urbano no han recibido ningún tipo de información.