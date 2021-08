Polémica por la 5 bajada de Las Grutas: quedaría en manos del hermano del ex concesionario hasta el 2036

El CD estaría a punto de adjudicar, por 15 años, la concesión de la quinta bajada de Las Grutas al hermano del ex titular de la concesión, que está ligado comercialmente con él.

La posibilidad generó críticas entre los vecinos de la localidad, porque el municipio había cuestionado duramente al ex titular, que hizo un uso inadecuado del espacio e incumplió los protocolos impuestos durante la última temporada.

El sector, que es uno de los más tradicionales y convocantes de la villa turística, salió a licitación por un canon anual de $2.897.375 millones de pesos. Se presentaron tres ofertas, una por $6.800.000, otra por $5.500.000 y la última por $5.103.000. La más alta corresponde al hermano del ex concesionario, la que le sigue al ex titular Mauricio Genen y la última a un comerciante local.

Los dos primeros, que estuvieron a cargo del lugar comercialmente por más de 10 años (aunque como titular figuraba uno de ellos) fueron el blanco de críticas en el verano, porque desoyendo las restricciones impuestas por la pandemia promovieron la actividad nocturna generando aglomeraciones, al funcionar como un boliche. De hecho, recibieron multas por alrededor de $300.000.

Desde el área de planeamiento, además, se les cuestionó, en su momento, que dispusieron del espacio público de un modo que no estaba autorizado en la concesión. Y por la falta de inversión y mantenimiento.

“No siempre prima el sentido común (para las adjudicaciones) y a veces no coincide, al menos con el mío. Pero si no hay ningún problema con el cumplimiento de los requisitos (de los pliegos de licitación) todo lo que uno pueda agregar está por fuera, y, el que quiera, sólo puede dejarlo plasmado en el acta” dijo Cielo Cambarieri (PRO), una de las integrantes del tribunal de cuentas por el oficialismo municipal (JSRN).

La contralora participó de la reunión que el viernes realizó la comisión evaluadora del proceso de licitación. Y, en la semana, el Concejo Deliberante deberá definir a quien le adjudican el parador.

Otro punto que generó inquietud es una revelación que realizó Cambarieri sobre la redacción de los pliegos, que podría poner en riesgo las inversiones que, según lo anunciado, debería realizar el adjudicatario.

“El monto de los arreglos no está cuantificado, y eso es algo que no termino de comprender. Entonces no queda claro a cuánto asciende el canon oficial, que incluye el número que se dio a conocer ($2.897.375 millones de pesos) más esas reparaciones y obras que no están cuantificadas” dijo Cambarieri.

Esas modificaciones, que fueron anunciadas por el municipio como supuestas exigencias que tendría el futuro concesionario, incluyen mejoras en la tradicional escalinata. También que los baños que existen en el descanso de la misma sean reubicados, y allí se construya un local comercial.

Además, en el mediano plazo, deberían incorporar una nueva estructura, que sería una escalera ubicada entre la quinta y sexta bajadas, para que personas con movilidad reducida puedan descender, con la asistencia de un acompañante.