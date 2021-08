El FDT de San Antonio minimizó el anuncio del ex intendente Iud de sumarse al JSRN

El ex intendente de San Antonio y ex legislador Javier Iud anunció que pasará a integrar las filas del Juntos Somos Río Negro (JSRN) y desde el frente de Todos (FDT) local minimizaron el impacto de la decisión. “Hace tiempo no participaba en nuestro partido” dijeron.

Sin embargo, luego de la novedad, convocaron a un encuentro partidario que se llevará a cabo el lunes a las 18 en la unidad básica “Benito Martino”.

“Él sabrá por qué habrá decidido volver a la política desde otro lugar. Después habrá que ver como continúa. Pero nosotros tenemos responsabilidades, y seguiremos trabajando como partido para recuperar el gobierno en el 2023” aseguró el legislador Luis Noale (FDT).

Iud blanqueó su decisión en declaraciones periodísticas, luego de publicar una foto en sus redes sociales, en la que se lo veía junto al ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck. Le dijo a la agencia periodística patagónica que integrará el JSRN “sin renunciar a mis convicciones ideológicas, yo soy peronista prácticamente desde que tengo uso de razón, y no dejaré de serlo”.

Cabe recordar que ya circulaban rumores sobre la posible incorporación de Javier Iud al gabinete de la gobernadora Arabela Carreras, para ocupar la secretaría de pesca. Su imputación en la causa “Techo Digno” habría frenado esa posibilidad.

Finalmente, el cargo fue ocupado por Jéssica Ressler, una joven abogada que lideraba la cartera de trabajo local. Ressler es hija de Judith Michalczewski, que se desempeñaba como defensora del pueblo municipal, y renunció a su cargo antes de que se oficializara el nombramiento.

Pese a que el acercamiento de Iud al JSRN venía desde hacía tiempo, la noticia impactó en el FDT local. Pero buscaron bajarle el tono a la novedad. “Es un dirigente muy importante, pero como decía el General (Juan Domingo) Perón, para el partido primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres” cerró Noale.