A punta de pistola, asaltaron a dos mujeres afuera de una escuela en Cipolletti

Los delitos no dan tregua en Cipolletti y cada vez se está registrando más el uso de armas de fuego. En este caso, dos mujeres fueron victimas de un robo durante la noche a punta de pistola. Aseguraron que no sufrieron heridas. Este miércoles, en Fernández Oro ocurrió un indignante hecho de inseguridad.

Según describieron las víctimas en diálogo con Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió sobre calle La Plata durante la noche de este martes. «Justo en la parte de atrás del Colegio 336», aseguraron.

Explicaron que un joven se acercó a bordo de una bicicleta y las amenazó con un arma de fuego. «Apareció un chico en bici, con un arma y nos apuntó pidiéndonos los celulares«, comentaron.

Con respecto al autor del hecho, describieron que «andaba en una bici playera color negro y el estaba todo encapuchado».

Comentaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21 cuando las jóvenes estaban volviendo a su domicilio.

Sobre los celulares, explicaron que son «un Moto e20 color verde limón y un Samsung A10 color azul«. En caso de ver alguno de estos dos modelos comercializándose en redes sociales, pidieron que se comuniquen al 2995486703.

Intentó robar en una vivienda de Fernández Oro, «Se metió sabiendo que yo estaba», afirmó la dueña

Un hombre intentó ingresar a una vivienda cuando la dueña se encontraba en el lugar. La mujer alcanzó a activar la alarma y evitó un robo.

Según se registró en la cámara de seguridad, un hombre ingresó en el patio de una vivienda, pero al activarse la alarma huyó. Aunque lo más preocupante fue que la dueña del domicilio se encontraba en el lugar y observó al sospechoso.

Según detalló antes del cruce con el sospechoso, «lo alcancé a ver por los vidrios. El tipo saltó el portón de ingreso y tenía pasamontañas«, comentó.

La mujer expuso su preocupación y lamentó: «Estamos a la buena de Dios con la inseguridad, porque no sé a qué vino, no vino a robar. No lo quiero ni pensar pero eso es lo que a mí me tiene mal de que se metió sabiendo que había gente«.