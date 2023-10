Intentó robar una casa en Fernández Oro: «Se metió sabiendo que yo estaba», afirmó la dueña

Los hechos de inseguridad parecen no detenerse en el Alto Valle. Un nuevo caso se registró en una vivienda de Fernández Oro y quedó filmado. Un hombre intentó ingresar a una vivienda cuando la dueña se encontraba en el lugar. La mujer alcanzó a activar la alarma y evitó un robo.

Según se registró en la cámara de seguridad, un hombre ingresó en el patio de una vivienda, pero al activarse la alarma huyó. Aunque lo más preocupante fue que la dueña del domicilio se encontraba en el lugar y observó al sospechoso.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 22 en el barrio Higinio III.

«Cuando saltó, cayó pesado entonces pensé que capaz que estaba medio borracho, no sé, pasó vio luz y entró, y cuando veo las cámaras, estaba con el pasa montañas y los guantes«, explicó preocupada la dueña de la vivienda.

Y agregó: «Ahí me di cuenta de que fue premeditado porque el tipo vino y se fue caminando con total impunidad, sabiendo que yo estaba acá adentro porque me vio antes de que suene la alarma«.

Según detalló antes del cruce con el sospechoso, «lo alcancé a ver por los vidrios. El tipo saltó el portón de ingreso y tenía pasamontañas«, comentó.

La mujer expuso su preocupación y lamentó: «Estamos a la buena de Dios con la inseguridad, porque no sé a qué vino, no vino a robar. No lo quiero ni pensar pero eso es lo que a mí me tiene mal de que se metió sabiendo que había gente«.

Y remarcó que «ese es el problema después del resto es material pero se metió sabiendo que yo estaba adentro«.

La mujer planteó que las situaciones de inseguridad son permanentes. Los vecinos reclaman más presencia policial y vehículos en la ciudad.