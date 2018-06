Acusarán a la exmujer de López de ser parte de la asociación ilícita

La exmujer de Rubén López, actual secretario del Sindicato de la Fruta, será acusada de haber participado de la asociación ilícita que utilizaba fondos de la obra social y del gremio de manera fraudulenta.

La audiencia de formulación de cargos se realizaría hoy a las 11, pese al paro general previsto para hoy, ya que tantos jueces como fiscales no adhieren a la medida.

Silvia Weisser argumentó que a la audiencia de fines de mayo no pudo asistir porque estaba de viaje. Luego fue su abogado quien no podía hacerlo tras argumentar que tenía otra audiencia en Allen y que por eso no podría presentarse a la que se iba a realizar el lunes 18 de junio.

Es por eso que ambas audiencias se reprogramaron para hoy, donde Weisser escuchará los cargos en su contra.

A la mujer se le atribuye, según la teoría de la Fiscalía, haber participado de la asociación ilícita que habría liderado su exmarido, López, su excuñado, Juan Domingo López, Marcelo Portiño y Juan Domingo Lescano. La misma acusación recayó sobre Marcos Bielma, Daniel Aliaga y Jaime Manquiepi, quienes están siendo investigados de formar parte de la asociación ilícita, en carácter de miembros. Ellos fueron acusados a fines de mayo.

Los supuestos líderes también deberán enfrentar otro cargo y es el por el delito de admnistración fraudulenta. La denuncia por malversación de fondos y asociación ilícita fue radicada en 2015 por Julio Aliaga y Luis Vega -extitulares del Sindicato de la Fruta-.

La causa estuvo a punto de caerse, debido al vencimiento de los plazos procesales, pero la fiscalía logró una prórroga antes que prescriba.

Los defensores particulares, Pablo Agabios, Carlos Alberto Fernández y Hernán Pinolini, pidieron el sobreseimiento de los acusados pero la jueza Florencia Caruso lo rechazó. Ahora, están a un paso de ir a juicio.

La acusación

Se le atribuye a López utilizar los fondos de la obra social y del Sindicato de la Fruta de manera fraudulenta. El fiscal del caso, Guillermo Merlo, indicó que “tenían un poder real y tareas asignadas para administrar bienes de la obra social y del sindicato”.

En la audiencia de mayo, Merlo apoyó su acusación en “algunos de los hechos que habrían beneficiado económicamente a los acusados tras haber utilizado fondos de los afiliados de la obra social y del Sindicato de la Fruta”.

Los cargos que enfrentan incluyen no haber presentado los balances contables ante el Ministerio de Trabajo y maniobras fraudulentas. Se habla de una suma millonaria. Las acusaciones que recaen sobre los imputados cuentan con penas que oscilan entre los 3 y 10 años de prisión.