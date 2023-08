Detuvieron a dos policías de Misiones por torturar a un joven de 23 años: «Eso no nos gusta»

Dos policías de la provincia de Misiones fueron detenidos tras ser acusados de «privar de la libertad» a un joven de 23 años. El procedimiento contra los agentes, de 25 y 28 años, fue llevado adelante por Gendarmería Nacional por orden del juez de Instrucción 1 de San Pedro, Ariel Belda Palomar.

Todo comenzó durante la madrugada del domingo 6 de agosto. La víctima caminaba por la avenida Juan José Junes, cerca del inicio del carril de tránsito pesado, cuando fue interceptada por dos efectivos que lo esposaron y lo obligaron a subir al patrullero. Luego lo llevaron a un predio abandonado, ubicado entre un centro comercial y la terminal de ómnibus.

“Me pararon de la nada y me dijeron: ‘Vos estás preso. Listo, cállate’. Esposado, me subieron al patrullero y me llevaron al monte. No sé si me tenían bronca o qué. Yo solo iba caminando de madrugada, siempre ando por ahí. Nunca mal vestido ni en cosas raras como para que me cuestionaran algo. Una semana antes el mismo policía me llevó para averiguación de antecedentes, pero ahí no me hicieron nada”, contó la víctima al portal local Primera Edición.

Una vez en el descampado, los agentes lo obligaron a descender de vehículo y lo mantuvieron aproximadamente dos horas y treinta minutos, propinándole distintos tormentos. Además de “puñetazos y patadas”, el joven sostuvo que lo golpearon con “tacuaras, palos o trozos de mangueras” y que “lo rociaron con combustible y lo amenazaron con prenderlo fuego”.

También aseguró que le pisaban la cabeza y lo obligaban a hacer flexiones de brazos. “Me decían: ‘Así le vamos a hacer a todos los que son como vos’. Yo les preguntaba de qué hablaban, por qué me pegaban. ‘Vos andás muy putito por la calle y eso no nos gusta’, me dijeron (…) Vieron que no daba más, yo les insistía que me maten y ahí me subieron al patrullero. Fuimos detrás de la terminal de colectivos y me bajaron. ‘Corré y no mires para atrás, si denunciás te matamos’, me remarcaron”, agregó el joven.

Según la víctima, una vez que lo dejaron ir, comenzó a caminar lento y casi arrastrándose por los fuertes dolores. “En ese momento, escuché un estruendo como si fuera un disparo de arma de fuego. Sentí que me pasó cerca de la pierna y ahí corrí. Luego, escuché un tiro más, pero no sé donde cayó, cerca me pasó solo uno”, recordó.

Además, contó que cerca de la terminal, cuando ya no veía a la patrulla, encontró a un vecino que pasaba en motocicleta y le pidió si lo podía llevar a su casa. “Estaba camino a su trabajo y me dijo que me acercaba un tramo. Después tuve que subir un barranco. Como pude, llegué a mi casa y conté lo que me hicieron. Antes de denunciar el ataque me revisó un médico en el hospital, luego fuimos al Comando a denunciar y me dijeron que era muy grave, que vaya a Gendarmería y eso hicimos”, expresó.

Durante las próximas horas, se espera que los policías señalados sean trasladados a San Pedro para la audiencia de indagatoria. Están acusados de “apremios y privación ilegítima de la libertad”. Por el momento, permanecen alojados en una dependencia de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen.

Eduardo Scherer, el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, solicitó un pedido de informes a la policía de Misiones y al Juzgado interviniente.