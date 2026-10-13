Baleado en Centenario: confirman que son dos los atacantes identificados tras tres allanamientos y la víctima sigue grave

La investigación por el brutal ataque a tiros contra un hombre de 31 años en Centenario registró avances decisivos en las últimas horas. Si bien en las primeras instancias del trabajo policial se había logrado identificar a un sospechoso conocido por contar con antecedentes delictivos, el posterior relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió confirmar la participación de dos hombres en el hecho: el presunto tirador y un segundo implicado. Durante los procedimientos, se realizó la demora temporal de un sujeto que luego se confirmó, no estaría vinculado al violento hecho.

A partir de estas pruebas, las fuerzas de seguridad concretaron este martes un total de tres allanamientos estratégicos.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia de la Policía del Neuquén, detalló a Diario Río Negro que durante los procedimientos se lograron secuestrar elementos de alto valor probatorio: una carabina calibre 22 milímetros, cinco municiones del mismo calibre y prendas de vestir que habrían utilizado los dos agresores al momento del ataque. Con este material incautado, no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para lograr la captura de ambos sospechosos.

Disparos, choque y estado crítico

El sangriento episodio ocurrió el lunes, alrededor de las 8 de la mañana, en la intersección de las calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. La víctima circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando fue alcanzada por un proyectil. Tras recibir el impacto en la cabeza, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra un paredón.

Efectivos de la Comisaría 52 acudieron tras el alerta de los vecinos y una ambulancia del Hospital Natalio Burd trasladó de urgencia al herido.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se constató que el proyectil ingresó por el parietal derecho y permanecía alojado en el cráneo. Desde el centro de salud confirmaron que este martes el hombre continúa internado en la sala de terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.