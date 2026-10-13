Secuestraron lingotes de oro valuados en 1200 millones de pesos: vinculado a un crimen, robo y magia negra en Caleta Olivia

Un caso sorprendió en Caleta Olivia. Personal de Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro. Estaban ocultos en el depósito de agua de un inodoro. Fue en una vivienda donde se hallaron elementos de rituales de magia negra.

La investigación la vincularon con las pesquisas por la desaparición y crimen de un hombre en la localidad de Santa Cruz.

La trama de los lingotes de oro en Santa Cruz

Desde el Ministerio de Seguridad comunicaron que en el primer domicilio registrado, los efectivos de la Fuerza identificaron a tres personas mayores de edad y hallaron cuatro lingotes de oro, con un peso de más de 2 kilos y medio. Dijeron que están valuados en más de 1.200 millones de pesos. Estaban escondidos en un baño en desuso.

En un segundo domicilio allanado, la Autoridad Marítima nacional identificó a cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, y se procedió a la incautación de dos celulares.

Ampliaron que también se secuestró un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas, tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, con la secretaría del Dr. Kevin Daniel Rearte, quien dispuso el secuestro de los elementos y que los identificados quedaran supeditados a la causa.

Magia negra, petrolero, y un crimen: lo que rodea el caso en Caleta Oliva

El caso en la provincia de Santa Cruz tiene una trama compleja. «El lugar donde se encontró el oro es de un jubilado de la industria petrolera y ya había sido allanada por este caso. Un tipo extraño al que se le encontraron elementos de rituales, tipo de magia negra. Sorprendió a todos porque no lleva un gran nivel de vida», contó uno de los investigadores, consignado por Clarín.

Señaló que los elementos hallados se relacionan con el caso de Mario «Pato» García, un hombre de 50 años que fue encontrado descuartizado en enero. Sus familiares sostienen que el crimen se vincula con una denuncia que hizo antes las cámaras de corrupción policial.

Los lingotes podrían vincularse con un robo registrado en 2023.