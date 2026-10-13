Baleado en Centenario: una cámara de seguridad habría identificado al autor y la víctima sigue internada en estado crítico

La investigación por la agresión con arma de fuego sufrida por un hombre de 31 años en la localidad de Centenario suma avances determinantes. Tras el hecho registrado durante la mañana del lunes, el personal policial desplegó un exhaustivo trabajo de campo que incluyó la toma de testimonios, entrevistas y diversos operativos en la zona.

Como parte de las diligencias dirigidas policiales, resultó decisivo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Según se pudo saber de fuentes vinculadas a la investigación, el material audiovisual recolectado habría permitido identificar al presunto agresor. El sospechoso se trataría de una persona reconocida por la policía por contar con antecedentes delictivos, por lo que no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas para lograr su aprehensión.

El hecho: disparos y choque en la vía pública

El ataque ocurrió este lunes, alrededor de las 8 de la mañana, en las inmediaciones de las calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. Vecinos del sector alertaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar y encontraron a la víctima herida en la vía pública. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor transitaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando fue alcanzado por un proyectil. Tras recibir el impacto en la cabeza, perdió el control del rodado y terminó colisionando fuertemente contra un paredón.

Estado de salud: pronóstico reservado

Ante la gravedad del cuadro, una ambulancia del Hospital Natalio Burd se desplazó al sitio escoltada por un móvil policial para brindar la asistencia inicial y realizar un urgente traslado.

Posteriormente, debido a la complejidad de la lesión, el paciente fue derivado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Fuentes médicas confirmaron que el proyectil ingresó por el parietal derecho y permanecía alojado en el cráneo.

Este martes se confirmó que la víctima continúa alojada en la sala de terapia intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras el equipo médico monitorea de cerca su evolución.