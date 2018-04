El acusado del femicidio de Plottier había apuñalado a la madre de sus hijos

Con un desgarrador testimonio, la expareja y madre de los tres hijos de Chistian Muñoz Tapia, el hombre acusado por el femicidio de Violeta Matos ocurrido el 29 de septiembre del año pasado, aseguró que el imputado la quiso matar de una puñalada hace 5 años, cuando ella terminó la relación. Se trata de un episodio de similares características a que concluyó con la muerte de la mujer de Plottier: “si yo no me separaba en ese momento hubiera sido una Violeta más”, declaró.

El juicio concluirá hoy con los últimos testigos de la defensa oficial del acusado, ejercida por Laura Giuliani. Luego el jurado popular integrado por 12 vecinos, pasará a deliberar.

En la jornada de ayer declararon tres personas, pero el testimonio más fuerte fue el de la mujer convocada por los abogados querellantes Nahuel Urra y Gustavo Lucero.

La testigo contó que convivió durante 15 años con el acusado y aseguró que se trató de una relación de violencia en la que “no recuerdo que haya tenido momentos de felicidad con él”.

Explicó que comenzó a convivir con el hombre cuando ella tenía 14 años, fue en el lote 52 del barrio El Chacay de Plottier, que aún era una toma.

Durante su testimonio, describió que se trató de una convivencia “muy sufrida, con mucha agresión y violencia, física y verbal, hacia mi y hacia mis hijos. Agresiones de puño, me tiraba la comida caliente en la cabeza, hasta me quiso dar una puñalada en el estómago, pero me la dio en la pierna”.

En ese contexto la mujer recordó que el incidente de la puñalada ocurrió unos 5 años atrás. Ellos ya estaban separados pero vivían en el mismo terreno, en casas diferentes y un día “me encerró adentro de su casa, me engañó. Me encerró adentro y me tiró al piso. Yo ya salía con mi actual pareja, él por celos me agarró y me encerró por ese motivo”.

Luego relató que “esta lesión fue en la pierna, con un cuchillo” y agregó que tras el episodio “fui al médico, hice la denuncia y no se tomaron medidas al respecto. Al final me tuve que ir yo de la casa. Me tuve que ir a alquilar a otro lugar para poder estar más tranquila con mis hijos, para que ellos no sufran también la misma violencia”.

“Era muy agresivo, ni un día desde que me junte con el tuve un día feliz, no hay momentos que haya tenido alegría con él. Denuncie varias veces pero jamas me dieron bolilla, tuve entrevistas con psicólogos, yo asistía pero él –Muñoz Tapia– nunca se presentaba a las reuniones”.

En medio del estremecedor relató, la mujer aseguró que “pedí la condición de que él no esté presente –en la audiencia– porque no quería revivir los momentos que me ocasionaba”.

Finalmente y al ser consultada por el caso de Violeta Matos, la testigo aseguró que nunca la conoció y luego agregó que “si yo no hubiera decidido separarme hubiese aparecido como Violeta. Él siempre tenía motivos para pegarme, capaz que hacia mal la comida. En realidad yo nunca le di motivos”.

Ahora resta que se tome declaración a los últimos testigos y luego el jurado comenzará a deliberar. Es probable que el veredicto se de a conocer por la tarde.