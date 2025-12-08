Axon Solutions: Tecnología integrada, soporte local y soluciones donde otros no llegan
Una empresa en el Valle de Río Negro y Neuquén con más de 20 años de trayectoria. Cuál es su origen, visión y valor diferencial.
¿Cómo nació la empresa y cuál fue su principal motivación?
«Antes de crear Axon Solutions SRL, trabajé muchos años en equipo interdisciplinario de sistemas, atendiendo tanto al sector privado como a organismos públicos. Esa experiencia me permitió comprender en profundidad las problemáticas reales, los tiempos de respuesta, los contextos de las organizaciones, las urgencias y la necesidad concreta de soluciones tecnológicas confiables.
«Ahí descubrí que en la región faltaba la ‘capa media’ del mercado:
A. Por un lado, las grandes consultoras o empresas tecnológicas suelen mirar la realidad desde un escritorio, con altos costos y poca cercanía. Ese modelo rara vez termina en soluciones eficientes o realmente adaptadas.
B. Por otro lado, los hipermercados y pequeñas tiendas tecnológicas se limitan a vender productos en góndola: sin soporte, sin integración y sin comprender el impacto real que la tecnología debe tener en la vida de las personas y las organizaciones.
No existen muchas empresas que integrarán variedad de productos, servicios profesionales, soporte local e implementación real. Axon nació para ocupar ese vacío y dar coherencia a una tecnología que avanza, nos supera y muchas veces abruma. La propuesta está clara: ahora necesitamos que nos conozcan y confíen en nosotros
¿Por qué eligieron consolidarse como empresa tecnológica con base regional en el Alto Valle?
«Porque somos parte del Alto Valle. Conocemos su geografía, su idiosincrasia, su ritmo de trabajo y sus necesidades reales. Y en tecnología, estar cerca del cliente es clave. Las distancias en esta región, los tiempos de espera de proveedores externos y la falta de soporte local nos llevaron a construir una empresa con presencia real, logística propia y capacidad de respuesta inmediata.
«Nuestra base operativa en Cipolletti, estratégicamente ubicada cerca de la Ruta 151, nos permite llegar en pocas horas a más de 20 localidades dentro de un radio de 150 km, incluyendo Neuquén Capital, Plottier, Senillosa, Añelo, Centenario, Cinco Saltos, Cordero, Catriel, Allen, Gra.l Roca, Oro, Villa Regina, Chichinales y muchas más.
«Esta ubicación fue elegida pensando en la operación:
- Llegamos rápido a zonas urbanas.
- Accedemos con facilidad a áreas rurales y productivas.
- Garantizamos soporte y puesta en servicio con agilidad.
- Podemos sostener visitas técnicas incluso en geografías complejas.
«Axon no es una empresa que opera en la región: Axon es una empresa nacida en el Valle, para el Valle y para toda la Patagonia, con una identidad profundamente regional y una logística diseñada para responder donde otros no llegan».
Axon también es importador y proveedor tecnológico. ¿Qué rol cumple esa área en la empresa?
«Es una línea de negocio bajo proyectos. Desarrollamos un área de importación y provisión de equipamiento tecnológico, lo que nos permitió integrar soluciones en el sector privado y en organismos públicos de Río Negro y Neuquén. Principalmente trabajamos en: infraestructura de red, servidores, soluciones de energía, seguridad, software, videovigilancia, telefonía IP y equipamiento informático».
Servicio local y soporte técnico
¿Qué significa realmente “servicio local” en el contexto tecnológico?
«Para Axon Solutions, servicio local significa respuesta inmediata, soporte humano y presencia real. Atendemos por teléfono, WhatsApp y correo, lo que nos permite dar una asistencia ágil, personalizada y cercana.
«Trabajar con empresas extranjeras o proveedores ubicados a más de 1.000 km implica riesgos como contratos y servicios dolarizados, reglas comerciales ajenas al país, tiempos lentos de respuesta, logística de viajes, estadías y coordinaciones complejas y soporte técnico desfasado de la realidad patagónica. Simplificamos todo. AXON opera con precios en pesos, con técnicos propios y soporte real en la región. Nuestra filosofía es la agilidad operativa: En 24 a 48 horas, desde que un cliente completa un requerimiento administrativo, estamos instalando o brindando servicio.
«Mientras otros proveedores necesitan días o incluso semanas para coordinar traslados desde otras provincias, en Axon resolvemos en horas, porque somos una empresa del Alto Valle, para el Alto Valle y la Patagonia. Nuestros cliente obtiene previsibilidad, cercanía y un servicio que responde a los tiempos de la región, no a los tiempos de empresas lejanas.
¿Podría compartir un ejemplo concreto de la importancia del soporte local?
«Sí. Un cliente quemó un transformador de un panel solar que alimentaba una antena satelital. En menos de 48 horas, diagnosticamos la falla, reemplazamos el componente y restablecimos el servicio. ¿Por qué tan rápido? Porque tenemos técnicos en la región, repuestos en stock y logística propia. Eso no lo logra un proveedor externo«.
¿Cuál es el valor del recurso humano dentro de Axon Solutions?
«Nuestro mayor capital es la gente, generalmente tenemos buscas activas en la bolsa de la Universidad del Comahue. Cada técnico que ingresa tiene nombre y rostro: el cliente sabe quién lo atiende y quién instaló su equipo. En Axon no delegamos la atención en bots impersonales ni en call centers externos para resolver problemas complejos. Creemos que la tecnología, sin personas que la acompañen, pierde sentido, calidad y humanidad. El mundo avanza en esa dirección, pero sabemos que sin presencia humana no es sano.
«Por eso mantenemos la esencia técnica en cada interacción, con personal que conoce la región, los equipos y a nuestros clientes. Al mismo tiempo, disponemos de respuestas 24 horas con chatbot, combinando supervisión humana con automatizaciones inteligentes para garantizar continuidad, alertas y asistencia inicial. Esa estructura nos permite actuar con responsabilidad, rapidez y cercanía, asegurando que siempre haya alguien —persona o sistema— cuidando el servicio.
«En Axon, la automatización acompaña, pero la responsabilidad y el criterio siempre son humanos«.
¿Cómo logran asistir a zonas rurales o de acceso complejo?
«Tenemos una flota completa de vehículos, incluidos furgones y camionetas 4×4, preparados para caminos rurales, cerros, chacras o zonas de baja transitabilidad. Esto nos permite llegar rápidamente a instalaciones y atención técnica, aun en lugares donde otras empresas no llegan».
¿Qué formación tienen sus técnicos y qué valor agrega esto?
«Nuestros técnicos están formados en redes, electricidad y electrónica, lo que nos permite revisar distintos activos y condiciones de seguridad en zonas con déficit energético. Esto garantiza una visión clara del sitio para una instalaciones seguras, estables y adaptadas a la realidad de la zona. Además disponemos de insumos de networking, UPS, estabilizadores, adaptadores y equipamiento profesional, lo que asegura una instalación confiable desde el primer día.
«Pero nuestro valor no termina ahí: En Axon los técnicos reciben capacitaciones permanentes, me interesa potenciar sus habilidades, crecimiento y futuras líneas de trabajo.
«Ya estamos planificando capacitaciones especializadas para integrar nuevos servicios en 2026, ampliando nuestra oferta tecnológica».
¿Cómo enfrentan la masificación de equipos Starlink en la región?
«Estamos en una tarea clave: concientizar. Muchos usuarios compraron Starlink sin soporte técnico y luego enfrentaron problemas de activación, apuntado de antena, cobertura Wi-Fi o consumos excesivos que afectaron el rendimiento. Para resolver esa realidad creamos una línea especializada de asistencia y diagnóstico, diseñada para optimizar señal, estabilidad y uso responsable del servicio. Queremos que el cliente invierta su tiempo en lo que realmente importa.
«Por eso desarrollamos un nueva plataforma de servicio: como un Dr. de Conectividad, el usuario dispone de un calendario online, saca un turno y coordinamos una visita técnica en el día y horario que necesite. Somos el puente entre el usuario y el funcionamiento correcto que su conexión exige.
«Y la gente ya lo está entendiendo: el servicio profesional es más seguro y, a la larga, más económico que comprar sin postventa. Es como adquirir un vehículo 0 km en una góndola: puede parecer práctico, pero cuando aparece un problema, no hay a quién acudir. En cambio, los usuarios críticos —empresas, profesionales, organismos— terminan eligiendo a Axon porque saben que el verdadero valor está en el soporte y la continuidad, no solo en el equipo».
¿Qué tipo de planes y servicios satelitales ofrecen?
«En AXON ofrecemos un portafolio satelital completo, pensado para cada tipo de necesidad: hogar, empresas y proyectos críticos.
1. Línea Hogar – SkyConnect (la más económica del mercado)
Es la alternativa satelital más accesible del país vía ARSAT, ideal para familias, chacras y zonas rurales sin fibra. Si el usuario tiene mayor demanda de tráfico, recomendamos StarlinkConnect, con mayor estabilidad para streaming, videollamadas o múltiples dispositivos. Ningún servicio satelital del mercado es realmente ilimitado: por eso asesoramos a cada cliente según su consumo y su tipo de uso.
2. Línea PYME / Corporativo – SKYCONNECT BUSINESS + GEOTERRA
Para empresas que necesitan estabilidad y gestión profesional, es muy recomendable por que contamos con servicios extras, como:
- Filtrado de paquetes (categorías, apuestas, adultos, redes sociales, etc.)
- IP Pública
- VPN corporativa
- Cortafuegos y políticas de seguridad
- Bloqueos por consumo o categoría
- Servicio transaccional exclusivo para sistemas, turneras, videovigilancia o POS
3. Proyectos especiales – OneWebConnect (misión crítica)
Para el servicio de OneWeb la conectividad satelital es sumamente robusta para seguridad, defensa y operaciones críticas del sector petrolero. Su arquitectura en órbita baja garantiza baja latencia, alta disponibilidad y comunicaciones estables en zonas donde la fibra o los enlaces terrestres no llegan. Es ideal para SCADA, telemetría, vigilancia perimetral, pozos remotos y centros de comando. El servicio está disponible en la región y se implementa exclusivamente bajo modalidad proyecto, incluyendo relevamiento, diseño, instalación y soporte especializado. OneWeb es continuidad operativa para entornos donde detenerse no es una opción.
Para estas tres líneas de servicio, les recordamos que cuentan con beneficios comerciales exclusivos:
- Tarifas en pesos y reguladas bajo normativa ENACOM, con el beneficio del IVA para quienes estén inscriptos.
- Cambio de abono sin costo, según necesidad, demanda o crecimiento.
- Amplia variedad de medios de pago: Rapipago, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Mercado Pago, tarjetas, efectivo y débito automático.
- Soporte técnico local y presencia real en el Alto Valle y la Patagonia, garantizando atención inmediata y cercana.
Una propuesta diseñada para acompañar su operación con flexibilidad, respaldo y continuidad.
¿Tiene sentido contratar Internet satelital en zonas urbanas donde hay fibra?
«Sí, cuando se busca alta disponibilidad. El satélite está pensado para zonas rurales, pero hoy muchas empresas y organismos necesitan un segundo enlace crítico para contingencia. Muchas empresas nos contratan para automatizar la solución y es transparente para el usuario: cuando se corta internet de fibra, se pasa a satelital».
¿Qué diferencia hay entre comprar una antena y contratar un servicio integral?
«Comprar una antena es recibir un producto, pero hay que entender que detrás siempre hay un servicio. Ahí está AXON para el diagnóstico, asesoramiento, instalación, seguridad, resolución eléctrica y de red, mantenimiento, mudanza, diagnóstico, seguimiento, resolver incompatibilidad, para la actualización, para todo lo que hoy no está en la góndola, jaja».
¿Cómo abordan la seguridad digital y el filtrado de contenidos?
«La seguridad es central y es un pilar clave en nuestros servicios, contamos con asesoramiento en materia de hogar, tanto de herramientas, como de buenas prácticas. No se trata solo de brindar Internet, sino de garantizar un entorno digital sano, controlado y adecuado. Un caso lo demuestra: En una organización del Alto Valle donde WhatsApp era crítico, en 24 horas detectamos acceso a contenido pornográfico desde la red. Lo informamos a las autoridades, y de inmediato desde el NOC bloqueamos las categorías peligrosas, restringimos contenidos para una navegación segura.
«Y hoy no es un tema menor para las organizaciones educativas y de producción contar con el bloqueo de apuestas, pornografía, malware, sitios ilegales y páginas inapropiadas para educación o trabajo.
«En Axon protegemos, monitoreamos y cuidamos el uso responsable del entorno digital».
Soluciones para pymes y organismos
¿Qué soluciones brindan para empresas y organismos públicos?
«Aquellos clientes que nos han contratado por internet u otros servicios, generalmente integramos Telefonía IP, migramos de líneas analógicas y portabilidad, implementamos Centrales virtuales, trabajamos en Webs, Hosting, dominios y correos corporativos, VPN y redes seguras, somos Partner de Google y otras marcas que nos facilitan el trabajo. Somos proveedores directos y hemos integrado soluciones en municipios, salud, educación, seguridad y empresas regionales».
¿Cómo modernizan la telefonía y la comunicación en las empresas?
«Migramos líneas analógicas a centrales telefónicas IP, mantener el número histórico, derivaciones inteligentes, agregando grabación de llamadas, pre atención e internos distribuidos geográficamente. Profesionalizamos la comunicación y garantizamos continuidad».
¿Cuentan con soporte taller propio?
«Sí. Contamos con un taller técnico propio, totalmente equipado para diagnóstico, reparación y ensamble profesional de PC y notebooks. Disponemos de rotuladoras, testers, banco de pruebas, batea de ultrasonido, herramientas de termografía y equipamiento especializado que nos permite trabajar con precisión y calidad.
«Realizamos mejoras de rendimiento, mantenimiento preventivo y corrección de fallas, acelerando los tiempos de resolución y evitando que el cliente dependa de terceros. En Axon somos rigurosos y profesionales: cada equipo que ingresa se diagnostica, se optimiza y se entrega en condiciones superiores a las que tenía. El taller propio nos permite brindar un servicio rápido, confiable y 100% local».
¿Proveen insumos y productos empresariales?
«Sí. Contamos con stock permanente el cual pueden visualizar online en nuestra tienda las 24 horas los 365 días del año. Pueden ver toners, tintas, hojas A4 y oficio, impresoras, insumos de red, periféricos, línea de informática y productos de hogar como heladeras, microondas, cafeteras, y mucho más. Nos posiciona como solución integral para PYMEs de alta productividad».
¿Integran soluciones de videovigilancia y seguridad física?
«Sí, ofrecemos cámaras IP con grabación en la nube o local (DVR/NVR). Integramos seguridad + conectividad en un solo proyecto. Si se dedican a la construcción, arquitectura, integración de alarmas, cámaras de seguridad, iluminación e integración de tecnología de redes Wi-Fi, no dejen de consultarnos, podemos simplificar y darle valor a tus proyectos».
¿Qué rol cumple la automatización dentro de Axon Solutions?
«En Axon automatizamos solo cuando aporta valor real. Desarrollamos software a medida, integramos APIs, trabajamos con plataformas en la nube, automatizaciones para WhatsApp y domótica, siempre partiendo de un relevamiento y diseño personalizado.
«Nuestra filosofía es simple: la automatización acompaña, pero no reemplaza a las personas. Por eso combinamos tecnología eficiente con atención humana cercana y responsable. En Axon, la agilidad la brinda la tecnología, pero la confianza la dan las personas que acompañan al cliente en cada etapa».
Valor social y regional
¿Cómo contribuyen al desarrollo regional?
«Axon contribuye al desarrollo regional porque somos parte del Alto Valle y trabajamos con la gente de nuestra propia comunidad. Conocemos los caminos rurales, las distancias y las urgencias, pero también conocemos algo más importante: el valor humano detrás de cada servicio.
«Muchas veces, al terminar una instalación en una chacra o en una casa alejada, los clientes nos agradecen de una forma que nos marca: nos han recibido con tortas fritas recién hechas, con una caja de frutas de la cosecha o con conservas caseras antes de salir del campo. Esa gratitud espontánea nos recuerda qué significa realmente nuestro trabajo.
«Nuestra filosofía es simple: estamos acá para resolver tu problema. Y cada gesto de agradecimiento nos impulsa a seguir manteniendo el compromiso diario que tenemos con la región, con nuestras familias y con las personas que confían en nosotros. En Axon, un servicio no termina cuando se instala; termina cuando el cliente puede vivir o trabajar mejor».
¿Cuál es la visión a futuro de Axon Solutions?
«Nuestro principal desafío es que más personas conozcan quiénes somos y cómo trabajamos. Queremos seguir creciendo, pero crecer de manera genuina: mejorando cada día, aprendiendo de cada cliente y fortaleciendo el servicio humano que nos distingue.
«Soñamos con que Axon sea reconocida en toda la Patagonia como una empresa tecnológica seria, cercana y comprometida. Una empresa que integra conectividad, seguridad, automatización y equipamiento, pero siempre con atención real, con personas que escuchan y resuelven.
«Nuestro camino es claro: trabajar mejor cada día, sumar nuevas soluciones, ampliar nuestra presencia y demostrar, con hechos, que cuando alguien nos elige, encuentra un aliado de verdad. Crecer sí, pero crecer con calidad, con humildad y con la convicción de que el reconocimiento llega cuando se trabaja con compromiso. Ese es nuestro desafío y nuestra motivación diaria».
