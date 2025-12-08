Una empresa mejoró su oferta y se quedó con la operación de los radares en Río Negro

En Regina está uno de los radares que administra la Provincia y se reactivará en corto plazo. Archivo

La empresa Brocart S.A, que había impulsado la iniciativa privada a mediados de año para manejar el sistema de radares provinciales en Río Negro, mejoró la oferta que había presentado en la licitación de septiembre y obtuvo la preadjudicación del contrato para los próximos 5 años.

Con el avance de este convenio se retomará el control de velocidad en las rutas nacionales que transitan por Río Negro, especialmente en los accesos a ciudades donde ya estaba instalado el sistema como Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande; pero también se pueden sumar nuevos puntos de control.

Aunque no está definido cuándo comenzarán a operar los radares nuevamente, luego de quedar suspendidos en julio de 2024 ante la aprobación de la ley que exigía la regulación del sistema, la comisión especial creada ante la iniciativa privada, definió conceder a Brocart S.A la preajudicación para la implementación de un sistema de captación y procesamiento de imágenes para la detección electrónica de infracciones de tránsito.

La empresa había presentado inicialmente la oferta menos conveniente

En realidad la empresa, que registra antecedentes en la provincia de Entre Ríos y en Santa Fe a través de su participación en una unión transitoria de empresas, había presentado en la licitación la propuesta económicamente menos conveniente para la provincia de las tres firmas que compulsaban para quedarse con el contrato, porque ofreció prestar el servicio a cambio de quedarse con el 45% de la recaudación de las multas emitidas por los radares.

La oferta más conveniente fue la de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que operó el sistema entre 2020 y 2024, y había postulado prestar el servicio por el 35% del monto de las multas cobradas.

Pero la reglamentación de las iniciativas privadas permiten que la autoridad de aplicación traslade a la impulsora (Brocart) el monto de la mejor oferta para que lo iguale o mejore, y ante su respuesta favorable es que obtuvo la preadjudicación, según el acta incorporado el expediente el lunes 1 de diciembre.

La resolución lleva la firma del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, y sus pares de Modernización, Milton Dumrauf, y Seguridad, Daniel Jara, además de los legisladores Facundo López (JSRN) y Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro), que integraron la comisión de iniciativa privada.

En el expediente -al que accedió RÍO NEGRO– se menciona que se corrió traslado a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, al juez de Faltas con competencia en tránsito, y a la secretaría Financiera del ministerio de Seguridad, que es el organismo del cual depende el control de las rutas.

La comisión de iniciativa privada concluyó que Brocart se “ajusta a lo solicitado” y ofrece un “precio conveniente” para quedarse con el contrato, que según el pliego es por 5 años con posibilidad de una prórroga por única vez por un plazo de 24 meses.