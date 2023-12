Engañó a una adulta mayor con un billete falso de lotería y le robó dinero de su casa, en Cipolletti

Un nuevo engaño contra adultos mayores ocurrió esta semana en Cipolletti. Una señora fue víctima del «cuento del tío» en el centro de la ciudad. Una mujer la engañó a partir de un falso billete de lotería y le robó en su vivienda. En la ciudad ya se había registrado un hecho similar.

Según detallaron, una adulta mayor que vive en 25 de Mayo, entre Fernández Oro y San Martín, fue víctima de un engaño que protagonizó una mujer. Describieron que la estafadora le aseguró que poseía un billete de lotería con un premio millonario.

Explicaron que el encuentro entre las mujeres se llevó a cabo en la vereda del domicilio. La mujer le pidió a la víctima que leyera un papel porque le aseguró que no sabía leer ni escribir.

El hijo de la víctima relató la secuencia que pasó su madre, «le voy a decir la verdad, tengo un billete que vale mucha plata. Mi jefe me lo quiso sacar, me pegó y yo me pude escapar«, aseguró que fue el planteo que recibió la víctima por parte de la estafadora.

Luego de entrar en confianza con la adulta mayor y generar ese falso miedo ante un hecho inexistente, la mujer le pidió a la señora si podía utilizar el baño de su domicilio.

Al ingresar, en cuestión de minutos, revolvió la casa y se llevó una gran cantidad de dólares que poseía la damnificada.

Luego de darse cuenta de lo ocurrido, rápidamente la vecina se comunicó con su familia que confirmó el faltante del dinero. La denuncia ya fue realizada en Comisaría Cuarta de la ciudad.