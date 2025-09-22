Fuego, piedras y un disparo: una manifestación de desocupados de Uocra generó tensión al norte de Roca

La mañana de este lunes comenzó con tensión en el ingreso al camino de ripio desde la Ruta 6, cuando un grupo de desocupados de Uocra bloqueó el acceso a la zona de la cabecera del Oleoducto Vaca Muerta Sur, entre Roca y Allen, e incendió neumáticos de camión. La protesta, inicialmente pacífica, buscaba visibilizar la demanda de puestos laborales en las empresas que construyen la obra y se enmarca en un conflicto entre dos sectores.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, uno de los presentes portaba un arma de fuego, sería un delegado del gremio de la construcción, y tras un forcejeo con el grupo de los desocupados, efectuó un disparo al aire sin ocasionar heridos.

Algunos manifestantes reaccionaron arrojando piedras al vehículo del hombre, quien finalmente se retiró del lugar.

El hecho quedó registrado en video y fue informado de inmediato a la fiscalía, que dispuso la identificación de los participantes y el inicio de actuaciones judiciales, incluyendo la solicitud de allanamiento para quien efectuó el disparo.

Tras el incidente, la policía normalizó el tránsito y los manifestantes se retiraron sin mayores problemas

La policía, con apoyo de varias unidades y seguridad vial, logró restablecer el tránsito para los vehículos de las empresas y acompañó a los manifestantes a un sector del lugar, donde realizaron una breve protesta pacífica antes de retirarse sin causar mayores incidentes.

El hecho se inscribe la tensión que gobierna al gremio de la construcción en el Alto Valle, que fue intervenida desde Buenos Aires cuando comenzaron los trabajos en el oleoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada. Un grupo de unos 100 desocupados vienen protestando reiteradamente por trabajo y afirman que los interventores del sindicato no les otorgan cupos.