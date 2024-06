Investigan el hecho por el cual un joven fue baleado en Centenario: cuál es su estado de salud

Durante la tarde del domingo se registró un hecho de violencia en Centenario cuando una vecina tuvo que asistir a un joven que fue baleado en la vía pública. La Policía investiga el hecho para dar con los culpables.

El comisario inspector del la Dirección Seguridad Neuquén, Félix Caporaso, informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho se registró el domingo minutos después de las 18 a partir del llamado desesperado de una vecina. Según declaró la mujer, se encontraba ingresando a su vivienda cuando escuchó la emisión de disparos y al salir a ver qué sucedía, se encontró con el joven tendido en el piso.

Personal policial arribó al lugar y allí constataron que el joven de 28 años, tenía heridas de balas en sus dos piernas. Ante esta situación solicitaron una ambulancia para derivarlo de urgencia al hospital y hacer la intervención quirúrgica correspondiente.

El comisario señaló que el joven vive en situación de calle y no posee antecedentes por lo que no tienen sospechas sobre cuál sería el motivo del ataque. Además comentó que la víctima declaró que no conocía a sus agresores y que todo fue de manera repentina, ya que se encontraba caminando por las calles Hugo Arraga y Lago Correntoso cuando una moto se acercó y le disparó.

En el lugar intervino personal de la Brigada de Investigaciones quienes encontraron en el sitio dos plomos y una vaina. Sin embargo, ante la falta de testigos y cámaras, aún no logran identificar a los atacantes por lo cual la investigación sigue en pie.

Respecto al estado de salud del joven aseguraron que fue intervenido quirúrgicamente y si bien se encuentra estable, permanece internado en el hospital Castro Rendón de Neuquén.