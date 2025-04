Qué es el hantavirus, la enfermedad por la que murió un hombre en San Martín de los Andes

Este miércoles 16 de abril se confirmó la primer muerte por hantavirus en San Martín de los Andes y se solicitó el aislamiento de 10 personas. Hay una alarmante transmisión del virus que se llevó varias víctimas provenientes de la Patagonia de Neuquén y Río Negro. De esta manera, te contamos de qué se trata esta enfermedad.

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus es una «enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas».

El contagio sucede al introducirse en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales, principalmente durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas, o en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

De esta manera, detallaron que puede presentarse como un cuadro leve con un síndrome febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria grave y shock cardiogénico.

De qué se trata el Hantavirus, según expertos

El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, años anteriores explicó que el vector en la zona es “el colilargo, que es un ratón muy pequeñito que uno lo puede caracterizar entre el tórax y el abdomen, como si fuera una laucha. La cola es mucho más larga que el cuerpo, es pequeño y de orejas puntiagudas”.

Estos roedores suelen refugiarse en lugares de acopio de leña y en zonas de cañaverales, particularmente donde se encuentra la caña colihue, o en zonas de rosa mosqueta. Por ese motivo se recomienda los turistas que no acampen en lugares no habilitados. “Una recomendaciones es no tener contacto con ellos. Hay que tener cuidado con la generación de basura”, advirtió.

A su vez, detalló que los síntomas suelen manifestarse como un cuadro de gripe, “la diferencia es que no hay tos o se no producen secreciones, dolor de garganta y decaimiento”.

¿De qué manera se contagia el Hantavirus?

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus se contagia a través de la «inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados».

También existe la posibilidad que sea debido al contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura del roedor infectado.

«También existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos», enfatizaron.

Asimismo explicaron que los síntomas son similares a un estado gripal: fiebre 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.