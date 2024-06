La apuñalaron, le perforaron un pulmón y tuvo que ser internada en el hospital de Roca

Una joven tuvo que ser asistida por personal médico del hospital Francisco López Lima, de Roca, tras recibir una herida de arma blanca en el torso producto de un puntazo que le arrojó un sujeto que intentaba agredir a su actual pareja. La punta del cuchillo le perforó un pulmón por lo que tuvo que ser intervenida rápidamente por los profesionales de ese centro médico.

Por lo que se pudo saber hasta el momento, cerca de las 19 del domingo la mujer de 26 años se encontraba en su domicilio particular ubicado en Rosario de Santa Fe al 4400, cuando imprevistamente llegó su ex y otro sujeto del cual no se brindaron mayores datos personales.

Ese hombre habría intentado agredir a la pareja de la joven y ella misma intercedió en la disputa para evitar problemas mayores. Fue en esas circunstancias que sufrió la grave lesión que le perforó un pulmón y por la que tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital Francisco López Lima donde fue asistida por personal médico.

El propio personal de guardia del hospital dio aviso a la Comisaría 69 y desde allí se iniciaron las diligencias para tratar de determinar cómo se sucedieron los hechos que casi le cuestan la vida a la mujer.

Por el momento no hay detenidos y la causa ya está en manos de la fiscalía que ordenó una serie de diligencias en la vivienda.

Por lo que se supo a esta hora de la mañana, los dos violentos hombres que llegaron a la casa de calle Rosario de Santa Fe ya se encontrarían identificados.