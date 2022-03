La fiscalía pidió que el odontólogo de Cipolletti condenado por abuso sexual no vuelva a ejercer

La justicia determinó que Mariano Marques abusó sexualmente de una paciente en su consultorio mientras la realizaba un tratamiento odontológico. El caso, que generó muchas repercusiones en Cipolletti, se encuentra en su etapa final y la discusión se centra en la pena que recibirá el profesional.



El Ministerio Público Fiscal solicitó 11 años de prisión, pero además propuso que Marques no vuelva a ejercer la profesión de por vida. Es que el abuso sexual agravado se concretó en el consultorio que tenía sobre calle Mengelle.



La defensa particular a cargo de Pablo Iribarren -exjuez de Cipolletti- alegó por más de una hora y requirió la pena mínima prevista por el delito de 6 años de prisión. También cuestionó enfáticamente el pedido de inhabilitación perpetua. La sentencia se conocerá el próximo viernes, 18 de marzo.



El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna dirigió los alegatos de cesura y exigió también que le dicten la prisión preventiva ya que se encuentran ante una pena de prisión efectiva y que cuenta con los medios para fugarse. Este punto se resolverá en otra audiencia.

Actualmente Marques se encuentra en prisión domiciliaria. La jueza de Cipolletti Laura González Vitale le otorgó el beneficio de la medida cautelar por una serie de informes médicos que aseguraban que el profesional estaba «angustiado» en el penal 5 de Cipolletti.



Se sumaron tres denuncias más contra el odontólogo, una de ellas se archivó por pedido de la víctima, todas con el mismo mecanismo: el profesional aprovechaba la situación de vulnerabilidad de las víctimas para abusarlas.



En su presentación, Márquez Gauna señaló que los hechos implican “un alto componente de violencia contra la mujer y así debe ser evaluado por este Tribunal, porque estamos hablando de una una mujer víctima quien depositó su confianza en un hombre adulto quedando en una situación de vulnerabilidad”.



El fiscal hizo especial énfasis en la «extensión del daño» para argumentar el agravamiento del delito. «La víctima se vio trastocada profundamente en su vida, en varios y severos aspectos. La colocó en una situación de desconfianza, lo que la inhabilita en su faz social».



Agregó que los abusos le generaron un gran impacto en la vida social de la víctima que tiene miedo de salir a la calle. El fiscal jefe incluso aseguró que Marques llevó adelante un plan premeditado para cometer el delito. Explicó que por eso le otorgó el último turno a la víctima, sabiendo que nadie llegaría al consultorio y que estaban solos. «Un delincuente que mide sus actos, que elabora cómo llevarlos adelante», expresó en su alegato.



Habló de la “profunda huella” que los hechos generaron en la víctima que “se convirtió en una persona temerosa, que no va sola a ningún lado y no puede salir si no es acompañada”. Por ello – agregó- “no sólo debemos mensurar lo que le pasó ese día sino lo que le sigue pasando. Cómo los hechos modificaron “su vida social y sus relaciones” y el costo que los mismos “generaron también en el ámbito laboral de la victima”.



Por su parte, Iribarren, cuestionó el pedido de la medida cautelar de prisión preventiva. Dijo que el pedido fue sorpresivo porque no tenía información que se iba a intentar modificar la medida cautelar. «de haber sabido, tenemos pruebas que son relevantes para cualquier decisión que pueda tomar el tribunal por algún cambio», dijo.

El caso

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de2020 cuando el acusado – mientras atendía en su consultorio privado – abusó sexualmente de su paciente. Al advertir la situación, la mujer se retiró del consultorio y pidió ayuda a los presentes, momentos en los que el acusado intentó disuadirla para que no diera aviso a nadie más. Tras no lograr convencer a la víctima, el hombre se retiró abordo de una camioneta siendo detenido en cercanías de calles O’Higgins y Ruta151 por la policía.