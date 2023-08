La inseguridad no da tregua en Cipolletti: «No podemos poner límite a los robos en el hospital»

El hospital de Cipolletti se volvió un blanco constante para los hechos de inseguridad. La directora del hospital, Claudia Muñoz aseguró que han mejorado la luminaria en el exterior y se han colocado cámaras, pero los robos no cesan. Los robos y los daños son algunas de las situaciones que se viven a diario en la institución.

La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz aseguró que los robos y hechos de inseguridad no paran dentro y fuera de la institución. “A diario ocurren hechos delictivos y sustracciones de bienes del personal. Lamentablemente no podemos decir que ha cambiado en algo la seguridad, desde el hospital hicimos lo posible, mejoramos la iluminación estamos colocando cámaras, pero no alcanza. No podemos ponerles límite a los robos”, lamentó la directora.

Aseguró que dentro del hospital hay sectores clausurados porque la gente se roba los bienes que pertenecen a la institución. “Tenemos baños clausurados porque se roban las griferías, los depósitos de los inodoros, los focos. Es lamentable lo que está pasando, el hospital es de todos y en beneficio de todos”, manifestó en Lu19.

Además, explicó que han tenido reuniones con el personal policial y los jefes de la Regional V, pero los anuncios de las fuerzas de seguridad generan más preocupación para el personal de salud.

“Lo que nos han dicho nos deja aún más preocupados, no tienen personal, no tienen vehículos para movilizarse y esto no nos trae esperanza, nos llena de preocupación”, manifestó la directora.