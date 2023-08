Ruta 151: «El problema es de Vialidad Nacional y no tanto de la empresa»

El legislador provincial de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Carlos Johnston se refirió al conflicto que tiene la empresa que adjudicó la obra de la Ruta 151 con Vialidad Nacional. Aseguró que la obra está paralizada por una falta de adecuación y redeterminación del precio de la obra.

El exintendente de Catriel, Carlos Johnston habló sobre el estado de la Ruta 151 y el anuncio de la paralización de la obra vial que anunció la empresa Luciano SA esta semana.

“Es una ruta nacional que está deteriorada, su estado es deplorable y lamentable desde hace muchos años. Esto es la desidia de siempre, Nación manejándose con el criterio miope de no aplicar el federalismo como corresponde. Acá el problema es de Vialidad Nacional, no tanto de la empresa Luciano. Realmente acá hay un contrato, que en el tramo de Cipolletti a Cinco Saltos era por una suma de 700 millones, y hoy no hay una continuidad por falta de una redeterminación del precio de la obra”, aseguró.

Además, explicó que la empresa que adjudicó el primer tramo de la obra también será la encargada de ejecutar el tramo que va desde Catriel a La Pampa. “La empresa Luciano SA ya tiene firmado el contrato para el lado de Catriel desde el kilómetro 109 hasta 25 de Mayo. Esa obra incluye el bacheo y el fresado como en el tramo de Cipolletti y fue firmado por 7 mil millones de pesos. Hay que entender que los precios que hay hoy caducan, y si no se hacen las redeterminaciones correspondientes es imposible que la empresa pueda solventar los costos y seguir adelante. Lo normal es que Nación no pague y las obras queden truncas”, manifestó el legislador en Lu19.



Agrego: “todos en el corredor de la Ruta 151 esperamos que esta obra siga. Es muy esperada hace muchos años, pero lamentablemente los platos rotos hoy los paga la gente. Esto es lamentable porque son obras importantes. Desde JSRN están tratando de que esto llegue a un buen fin, pero la situación entristece el panorama. Vamos a seguir peticionando para que la obra continúe”, aseguró.

La empresa Luciano SA, que adjudicó la obra de la Ruta 151, solicita que Vialidad Nacional modifique el contrato de obra con el objetivo de dar solución a imprevistos que surgieron durante la ejecución de la obra y no estaban estipulados en el contrato. Frente a esta situación, las partes comenzaron a dialogar con el objetivo de regularizar el contrato y en dos meses retomar la obra.