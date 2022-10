Los agresores del fotográfo eran amigos de Margot Robbie y fueron liberados

Luego de que dos personas agredieran salvajemente al fotógrafo que intentó capturar imágenes de las actrices Margot Robbie y Cara Delevigne en Buenos Aires, hoy se supo que no eran sus guardaespaldas sino sus amigos.

Se trata de Josey McNamara y Jac Hopkins que atacaron al reportero gráfico Pedro Orquera cuando intentaba fotografiar a Robbie y a Delevigne en el restaurante del barrio porteño de La Boca, Patagonia Sur.

McNamara es productor de cine y socio de Robbie mientras que Hopkins es técnico de filmación. Ambos trabajaron junto a la actriz en «Barbie», película que se rodó este año y se estrenará en 2023.

Los dos prestaron declaración hoy y fueron imputados de lesiones graves dolosas. De todas maneras, la fiscalía los dejó en libertad pero con la prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso penal. Además, se les retuvo el pasaporte y se les dictó una caución real por la suma de $200000, cada uno.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, contó Orquera, el fotógrafo agredido.

El golpe por atrás quedó registrado en las cámaras de seguridad. Se puede ver claramente como uno de los hombres patea por las espalda a Orquera antes de que pueda subirse a un taxi.

El abogado del reportero gráfico, que trabaja como freelance e iba a sacar las imágenes para una revista, es Matías Morla. Pidió que Robbie y Delevigne también declaren en la causa como imputadas.