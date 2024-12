«Un accidente»: declaró el hombre que mató a su vecino por el volumen de la música en La Matanza

Un policía retirado de 74 años, está bajo investigación tras disparar y matar a un vecino de 40 años, durante un conflicto por música a alto volumen en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en La Matanza. Ante la justicia, declaró que el disparo fue «accidental«.

Los involucrados fueron identificados como Rafael Horacio Moreno, de 74 años, policía retirado, y Sergio David Díaz, de 40 años, chófer de colectivo, quien murió tras el disparo.

Ante el juez Pablo Goshen, de Garantías N° 2 de La Matanza, Moreno declaró que el disparo fue «accidental» y aseguró que nunca tuvo la intención de abrir fuego.

El hecho ocurrió luego de que Moreno saliera en tres ocasiones para pedir que bajaran el volumen de la música. Según su relato, el conflicto escaló cuando Díaz comenzó a empujarlo y amenazarlo. Moreno afirmó que tomó su pistola calibre 38 con la intención de «intimidar» a Díaz y su familia, pero el arma se disparó mientras forcejeaban.

Crimen en La Matanza: los permisos de portación del arma estaban vencidos

Las investigaciones confirmaron que Moreno era dueño del arma utilizada, pero los permisos de portación estaban vencidos. Por ello, la fiscalía lo imputó también por el delito de portación ilegal.

El juez Goshen decidirá en las próximas horas si dicta prisión preventiva mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas para determinar si el disparo fue efectivamente un accidente.

Mató a su vecino en La Matanza: «Disparó porque no tenía opción», aseguró su esposa

Tras el incidente, seis patrulleros de la Policía Bonaerense acudieron al lugar para contener los disturbios que surgieron cuando vecinos arrojaron piedras a la casa de Moreno y atacaron a su esposa, Liliana, acusándola de ser cómplice del hecho.

La Policía Bonaerense realizaba un operativo en la zona. Foto: gentileza Noticias Argentinas.

Liliana fue escoltada por la policía y, en declaraciones a la prensa, defendió a su marido, describiéndolo como «más bueno que el pan».

«No me acuerdo de nada, yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabía que tenía«, explicó la mujer. Según ella, Moreno solo intentaba evitar que Díaz rompiera la reja de un kiosco cercano y afirmó: «Le fue a pedir al señor que se retirara, que no rompiera la reja de enfrente perteneciente al kiosco, ya que la estaba agarrando para arrancarla y robar al comercio«, afirmó.

Con información de Noticias Argentinas