La Amistad venció a Deportivo Roca en la semifinal de ida del Regional Amateur

Por la semifinal de ida de la zona patagónica del Regional Amateur, La Amistad venció 2 a 0 a Deportivo Roca y sacó una buena ventaja de cara a la vuelta del próximo domingo.

Los cipoleños pegaron en los momentos juntos en cada tiempo con goles de Kevin Guajardo y Ariel González. El local no pudo contar con Yoel Juárez y Santiago Garcés, lesionados. Nicolás Alonso, Antonio Santa Cruz y Santiago Gómez se metieron en el once respecto a la vuelta con San Patricio del Chañar (también salió Diego Martínez).

Del lado del visitante, Martín Medina optó por repetir la formación y los nombres del triunfo ante Atlético Regina. Mantuvo la línea de cinco en el fondo que le funcionó la semana anterior pero no le dio tanto rédito ayer.

Después de un comienzo parejo, La Amistad empezó a dominar a partir de la posesión pero casi sin crear peligro en el arco de enfrente. Guajardo fue el más desequilibrante y avisó con un remate por arriba del travesaño. Roca tuvo la suya con un cabezazo de Santiago Villalba que rozó el palo.

Kevin Guajardo metió el 1 a 0 de La Amistad. (Foto: Florencia Salto)

Ya en el descuento, Juan Ignacio González estuvo cerca en el dueño de casa con un tiro muy alto. Antes del descanso, llegó el 1 a 0. El arquero Bruno Corsi dio un rebote largo y lo aprovechó Guajardo para desatar el festejo local.

El Naranja salió con otra actitud al complemento y casi lo empata con un remate del colombiano Luis Felipe Miranda que tapó Exequiel Lara.

Corsi también se lució con una atajada ante Nicolás Alonso pero en la siguiente dio otro rebote, esta vez con menos responsabilidad, que le permitió aumentar la diferencia a La Amistad. Ariel González fue el que la empujó para el 2 a 0, una buena ventaja de cara a la vuelta que será el domingo que viene en el Luis Maiolino.

Ariel González metió el 2 a 0 de La Amistad. (Foto: Florencia Salto)

Roca no le encontró la vuelta al partido y La Amistad estuvo cerca del tercero en un par de ocasiones. En la otra semifinal patagónica, Jorge Newbery le ganó 3 a 1 a Boxing de Río Gallegos en Comodoro Rivadavia. La gran figura fue Franco Domínguez que metió los tres goles del local.

Formaciones

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Jeremías Langa, Juan Celaya, Ariel González; Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Kevin Guajardo; Santiago Gómez y Mauro García. DT: Alfredo Tizza.

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Luciano Roberti, Facundo Laumann, Santiago Villalba, Juan Ignacio González; Enzo Núñez, Carlos López, Luciano Pereyra, Enzo Vallejos y Luis Miranda. DT: Martín Medina.