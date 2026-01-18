Verano 2026 en la Patagonia: cuáles fueron los sectores más elegidos con hasta 89% de ocupación

El Observatorio Argentino de Turismo y la Dirección de Mercados y Estadísticas de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación brindaron un relevamiento de cómo fue la actividad turística en la primera quincena de enero 2026. Entre los lugares más elegidos se destacaron Neuquén y Río Negro y entre los datos se destacó una localidad del Alto Valle que igualó a Las Grutas.

Según la información que brindó el área que encabeza Daniel Scioli indicaron que la costa atlántica lideró el inicio de la temporada Cariló con un 90%, la única localidad del país que llegó a esta cifra.

Después, siguieron con un promedio general Pinamar (84%) y el Partido de Villa Gesell (70%), con destinos como Mar de las Pampas y Mar Azul con más del 80%.

Con respecto a Mar del Plata, desde Turismo informaron que para el fin de semana que da inicio a la segunda quincena la ciudad cuenta con reservas de más del 75% de ocupación hotelera, según la encuesta realizada a 184 hoteles de todas las categorías, y hostels y apart.

Verano 2026 en la Patagonia: Neuquén y Río Negro lideraron la tabla

Según difundió el Gobierno, en el sur del país el destino más elegido por los turistas fue Bariloche con un 89% de ocupación hotelera en las primeras semanas del año.

El ranking en la provincia de Río Negro lo siguieron la costa atlántica y el Alto Valle: tanto General Roca como Las Grutas registraron más del 75% en el mismo periodo.

Del lado neuquino, la provincia promedió una ocupación del 75% en el inicio de enero, con picos en Villa La Angostura (83%) y San Martín de los Andes (80%).

Creció el turismo en Córdoba y Misiones comparado con el 2024

Por último, señalaron que en Córdoba la primera semana del 2026 marcó un aumento general del 20% de turistas respecto a la misma semana del año anterior. En la primera quincena, Villa General Belgrano tuvo un 80% de ocupación y Villa Carlos Paz más del 73%.

En el Litoral, Misiones tuvo un inicio de temporada con una ocupación promedio del 85% en Iguazú, con más de 50 mil visitantes al parque nacional en los primeros 10 días del mes. Esto implicó que en la primera quincena la provincia registrara un 10% de crecimiento interanual.

Por último, Entre Ríos superó el 70% de ocupación promedio en toda la provincia, con picos de 80% en la localidad de Colón.