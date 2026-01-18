Dos dealers quedaron detenidos en Bariloche: los atraparon por una insólita infracción de tránsito

Un control vial en Bariloche permitió detener a dos jóvenes con cocaína y marihuana listas para la venta y recuperar una motocicleta robada.

Un procedimiento preventivo de la Policía de Río Negro permitió desarticular una maniobra vinculada a la venta de drogas al menudeo en la ciudad de Bariloche y recuperar una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Unidad Regional III y se originó a partir de una infracción de tránsito detectada durante un patrullaje habitual en la zona céntrica.

Infracción vial y control policial

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando efectivos de la BMA advirtieron que dos jóvenes circulaban en una motocicleta en contramano y sin casco por calle España al 500. La conducta representaba un riesgo para la seguridad vial, por lo que se dispuso su inmediata interceptación.

Una vez detenidos, los uniformados identificaron a los ocupantes y realizaron un cacheo preventivo, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de intervenciones en la vía pública.

Droga fraccionada para la venta

Durante la requisa, el personal policial halló entre las pertenencias de los jóvenes varios envoltorios con sustancias ilegales. La inspección posterior confirmó que se trataba de cocaína y marihuana fraccionadas en dosis, compatibles con la modalidad de venta al menudeo.

En total, se secuestraron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, que quedaron a disposición de la Justicia Federal, autoridad competente en este tipo de delitos.

Moto robada y patente falsa

Al verificar los datos del rodado en el que se movilizaban, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo. Además, circulaba con una chapa patente falsa, lo que agravó la situación judicial de los involucrados.

Este hallazgo permitió reforzar la hipótesis de que no se trataba de un hecho aislado, sino de una combinación de delitos detectados a partir de una acción preventiva en la vía pública.

Intervención judicial

Los dos jóvenes, ambos de 18 años, fueron puestos a disposición de la Justicia y quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, además de otras figuras penales relacionadas con el encubrimiento y el uso de documentación apócrifa.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos reflejan la importancia de los controles preventivos: una infracción de tránsito permitió evitar un posible siniestro vial, frenar la venta de droga y recuperar un vehículo robado, fortaleciendo la seguridad cotidiana en Bariloche.