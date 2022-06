Mato a un empresario de cuatro tiros en una fiesta y lo buscan en todo el país

El hombre asesinado a balazos ayer durante una fiesta de cumpleaños realizada en el balneario marplatense «Horizonte» recibió cuatro balazos, el mortal en la zona lumbar, cuando intentaba «calmar los ánimos» tras una pelea que el agresor había mantenido con otra persona, por lo que «nada ameritaba» el ataque, según dijo hoy la fiscal de la causa.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Mar del Plata, Florencia Salas, quien investiga el asesinato de Maximiliano Rihl (44), dijo hoy que la causa está ahora orientada a dar con el acusado, quien tras el crimen escapó en un Toyota Corolla Blanco.

«Se emitió un alerta a todas las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino», manifestó. El atacante huyó del lugar con su novia, Romina Ulloa García (29), cuyo padre es Rudy Ulloa, el exchofer de Néstor Kirchner devenido en empresario.

Gracias a la colaboración de testigos, la Policía supo que la mujer se llamaba Romina García, quien figuraba con el apellido de su madre, la ex diputada provincial santacruceña Estela García; probablemente sea por eso que no se asoció directamente a Romina con el ex chofer kirchnerista.

Otras fuentes vinculadas a la pesquisa identificaron al sospechoso como Juan José Piero Pinna (34), un comerciante apodado «Tucumano» y dedicado a la venta de pollos, quien llegó como acompañante de su novia a la fiesta realizada por el empresario Mauricio Ríos para festejar sus 51 años en el salón del balneario «Horizonte. Club de Playa», ubicado en Avenida de los Trabajadores, entre Oneglia e Isla Cerdeña, de dicha ciudad de la costa atlántica.

Salas informó que, de acuerdo a los estudios forenses, Rihl -quien vivía en la localidad bonaerense de Canning y se desempeñaba en el rubro de la carne- fue impactado por cuatro de los nueve balazos disparados por el atacante con una pistola calibre 9 milímetros, el mortal de ellos en la zona lumbar, ya que los tres restantes fueron en un tobillo, una rodilla y una muñeca.

En la fiesta el prófugo se había peleado con otra persona

Además, la fiscal confirmó que la persona con la que el ahora prófugo de homicidio mantuvo una pelea durante el cumpleaños fue Ariel Núñez (49) -un empresario oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes y padrino del hijo del anfitrión-, quien sufrió una fractura de tobillo.

Si bien inicialmente la fiscal inició una causa por «homicidio» en el caso de Rihl y por «lesiones», debido a las sufridas por Núñez, esta mañana explicó que el empresario al declarar en la causa dijo que la fractura de tobillo no se la provocó un tercero sino que se «trastabilló».

Salas dijo que al tomar declaración a 20 testigos que asistieron a la fiesta advirtió cierto «hermetismo» en cuanto al motivo que derivó en la pelea entre Núñez y el atacante, y destacó que en ese incidente nada tuvo que ver el hombre asesinado, que recién intervino luego para intentar «calmar los ánimos»,

«Los datos que tenemos hasta ahora son que, con motivo de un evento en el balneario Horizonte, el imputado fue acompañado a su novia, por lo que no era invitado ni tan conocido por el grupo», dijo la fisca.

Durante el festejo, en el que había niños y un pelotero, «se produce una pelea entre él (Pinna) y Núñez, que termina lesionado en una pierna, aunque no sindica a esta persona prófuga como autora de ese hecho (la lesión)», agregó.

El hombre asesinado habría intentado calmar los ánimos

De acuerdo al relato de la fiscal, tras ese altercado con Núñez, Pinna «se retira hasta su auto siendo seguido por Maximiliano Rihl, en un intento de calmar los ánimos».

De acuerdo a la pesquisa, en ese momento Pinna sube a su vehículo, extrae un arma y efectúa nueve detonaciones, cuatro sobre el cuerpo de la víctima, sin mediar discusión previa o altercado.

«Nada ameritaba que el imputado arremeta contra él con cuatro tiros. Es la muerte de una persona que de alguna manera estaba intentando calmar los ánimos», manifestó la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Salas dijo que, tras el hecho, el agresor escapó junto a su pareja -amiga de la mujer del cumpleañero- en un Toyota Corolla que fue seguido por las cámaras de la ciudad de Mar del Plata hasta la zona del centro y después se perdió.

Durante las tareas realizadas en el salón de fiestas, los peritos de la Policía Científica levantaron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros pertenecientes al arma del atacante, ya que no se halló ningún indicio de que otra persona hubiera disparado o repelido la agresión contra Rihl.

Tras el ataque, y a raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría 5ta. de Mar del Plata arribó al lugar y solicitó una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para trasladar al baleado al Centro de Salud 2 «Guanahani», en avenida 12 de Octubre al 440, donde falleció a raíz de las heridas sufridas.

En tanto, Núñez fue llevado al Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, donde fue asistido de su fractura.

Sobre el agresor, los voceros dijeron que «pocos de los que asistieron a la fiesta lo conocían. La invitada era su pareja, quien escapó junto a él».

Desde la fiscalía indicaron que el empresario Ríos, quien fue el anfitrión de la fiesta, colaboró en todo momento con la investigación aportando la identidad del imputado.