Pide ayuda para encontrar al hombre que la atropelló y huyó

Una vecina de Chos Malal que circulaba en moto sufrió serias lesiones, moretones y quemaduras de asfalto luego de ser embestida por un automovilista que salió del lugar donde estaba estacionado sin percatarse de que ella iba circulando y, tras atropellarla, se dio a la fuga.

La motociclista hizo la denuncia, pero hasta ahora no ha tenido novedades del autor, quien fue identificado por la persona que la acompañaba en la moto, mientras ella permanece postrada en una cama para evitar una posible trombosis.

Alicia Avilés se encuentra en cama desde el pasado 14 de abril en que ocurrió el accidente, con la pierna derecha -que quedó atrapada con el peso de la moto- totalmente hinchada, con hematomas de distinta consideración, moretones y quemaduras de asfalto.

Ella es jefa de familia y sostén del hogar, hace de todo un poco para vivir con dignidad, pero desde que ocurrió el accidente se ve imposibilitada de poder trabajar para poder llevar el pan a su casa y eso le genera angustia.

El pasado 14 de abril, aproximadamente a las 15.30 horas, la mujer se dirigía en moto por la calle Jaime de Nevares con dirección al barrio Uriburu para dejar a una compañera de trabajo cuando el automovilista salió del estacionamiento, las atropelló, luego retrocedió y se dio a la fuga sin prestarles el menor auxilio.

Lo vieron irse también con dirección al barrio Uriburu, mientras un vecino de apellido Muñoz les prestó auxilio, la ayudó a levantarse y la sentó en el cordón de la vereda, según refiere Alicia.

Fue su compañera la que identificó al conductor y al rodado, datos que fueron aportados en las denuncias que hicieron ambas mujeres.

Alicia, viendo el accionar el hombre, quiso subirse a la moto pero cuando lo intento se sintió “muy mal, la pierna comenzó a hincharse y no podía más del dolor” indicó, por lo que llamó a su hijo, quien de inmediato llegó al lugar y la trasladó al hospital.

La mujer indicó que desde el hospital informaron a la policía de lo ocurrido y desde entonces el conductor y el auto no han podido ser encontrados. “No he tenido respuestas y presumo que puedo haber escondido el auto, pero no puede permanecer por siempre así” dijo Alicia, que aún no puede entender por qué el hombre se fue cuando pudo ayudarlas.

Su acompañante sufrió quemaduras de asfalto en la pierna derecha, mientras que la peor parte se la llevó Alicia, que tiene la pierna hinchada con múltiples hematomas “y se me reventaron algunas várices por lo que si no hago reposo absoluto se puede formar una trombosis”, contó angustiada. Esta situación la mantiene en cama sin poder trabajar, siendo cabeza de familia.

“Saldré adelante como siempre lo he hecho” dijo Alicia, una mujer emprendedora y luchadora, pero recalcó la necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque a varios días de lo ocurrido, considera que no es posible que no hayan dado ni con el auto ni el conductor, cuya imprudencia la dejó en las condiciones en las que se encuentra.