Quién era el joven que murió tras recibir un disparo durante una fiesta en Cutral Co

Vecinos de Cutral Co no salen de la conmoción tras conocer la trágica muerte de un joven de 23 años. La víctima había asistido a una fiesta y resultó herido con un arma de fuego. Durante la tarde de este domingo se conoció su identidad.

Mientras se avanza en la investigación para esclarecer cómo ocurrió el crimen, fuentes cercanas dieron a conocer que el joven de 23 años se llamaba Luciano Hernandorena. El comisario Mazzone confirmó a Diario RÍO NEGRO que la víctima resultó herida durante una fiesta que se estaba llevando a cabo en una chacra del barrio Colonia 2 de Abril.

Luego de recibir el disparo fue trasladado de urgencia al hospital de Complejidad VI, pero lamentablemente el personal de salud no pudo salvarle la vida.

Murió tras recibir un disparo durante una fiesta en Cutral Co: pedido de justicia y emotivos mensajes de despedida

Durante el transcurso de este domingo los vecinos hicieron eco de lo ocurrido y comenzaron a pedir «justicia» en redes sociales. También le dedicaron emotivos mensajes de despedida al joven de 23 años.

«El pueblo se siente raro, la gente de Cutral Co estamos con angustia, enojo, frustración. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van a dejar de pasar estas cosas?», escribió una joven en su cuenta de Facebook en medio del dolor. «Hoy hay un dolor inmenso que no se puede explicar, valoren el tiempo las ganas de amar de ver a ese amigo que no ves por mucho tiempo, de abrazar a tu hijo, amar a tu pareja y darle atención hasta el último día, acompañar a tu hermano y decirle lo mucho que daría la vida por ellos, el tiempo vuela y quizás ni el tiempo te arrebate la vida si no una persona te la quita a mano propia, angustia dolor es lo que se siente», expresó.

Tras esto la usuaria se refirió al joven y contó: «Luciano tuve el privilegio de conocerte todas esas veces que salías a cruzarte a la casa de mí abuela y jugábamos con mi prima, siempre cuidando a tus hermanos y a tu mami siendo el hombre de la casa, dejaste mucho que decir un corazón amable y bueno porque así eras ayudando a la gente con tu amabilidad que dios te tenga en la gloria».

Esta publicación fue replicada en redes sociales y muchos fueron los que exigieron: «Que se haga justicia x Luciano».