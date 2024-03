Quién era el playero que fue asesinado por sicarios en Rosario

Bruno Nicolás Bussanich se convirtió en la última víctima de la violencia que arrasa a la ciudad Rosario. El joven de 25 años perdió la vida mientras desempeñaba sus labores como playero en una estación de servicio del centro de la ciudad. Sus agresores, además del acto atroz, dejaron una nota amenazante dirigida al gobernador y al ministro de Seguridad provincial, profundizando el clima de terror que vive la región.

Bruno compartía su vida con Jimena López, su compañera de varios años y también oriunda de Rosario. Juntos eran padres de Valentino, un niño de apenas dos años. La violenta pérdida de Bruno deja a su familia destrozada y a su hijo sin la presencia paterna que tanto amaba.

El joven, ferviente seguidor del equipo local Rosario Central, inculcó el mismo amor por el club en su hijo, como lo demostraban en sus redes sociales, donde compartían fotos luciendo los colores del equipo.

Pese a que contaba con empleo, según su usuario de LinkedIn, estaba en búsqueda de un trabajo más acorde a sus expectativas como técnico de mantenimiento, técnico electromecánico, oficial técnico o analista de calidad.

Aunque su único empleo en blanco lo cumplió como telemarketer en una empresa de call center, a su corta edad ya contaba con experiencia en el rubro: trabajó en una gomería por dos años y medio, en un lubricentro por un año y fue auxiliar mecánico en un taller de maquinarias.

Bussanich, que asistió a la EETP Nº 466 (Ex Escuela Técnica N° 4), consideraba que tenía aptitudes como líder y negociador. También se veía asimismo capaz de gestionar y motivar equipos. «Estoy preparado para realizar todo tipo de tareas del área técnica, esto abarca desde interpretar y/o realizar planos, hasta utilizar un torno o una fresadora (computarizados o no) Me gusta el trabajo en equipo, mi objetivo es adquirir experiencia para formarme como profesional», se presentaba en la red social.

Cómo fue el asesinato del playero

El crimen de Bruno Bussanich se produjo poco antes de medianoche del sábado, en una estación ubicada en Mendoza al 7600. Según las primeras informaciones, un hombre armado ingresó a la oficina del establecimiento y disparó tres veces contra el joven, que se trabajaba en ese momento.

La víctima recibió dos disparos en el pecho y uno en la cabeza, y murió poco después en el hospital al que fue trasladado. Los autores del crimen se movilizaban en un automóvil chocado, con dos ocupantes a bordo, que se dieron a la fuga tras el ataque.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron una nota dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la que se los critica por la situación penitenciaria en la provincia.

“Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, dice la nota, que está firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste”.

El crimen del playero se suma a una serie de hechos de violencia que se han registrado en Rosario en las últimas semanas. Esta tarde, incluso, había sido colgado un cartel en Oroño y Circunvalación en el que se advertía que “iban a matar más gente inocente”.

Con información de TN e Infobae.