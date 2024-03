Quién era la mujer embarazada que murió en un choque en Cipolletti: tenía 23 años

En la tarde del miércoles, un accidente tuvo lugar en la Ruta 22 con la intersección Paso de los Libres. Allí, una camioneta impactó contra una motocicleta en la que se trasladaban dos personas: una mujer embarazada y un hombre. Producto del choque la joven de 23 años y su bebé murieron. Se trata de Luciana Belén Ñancupe.

Vilma Ríos, directora de Tránsito de Cipolletti, explicó que una camioneta Amarok que circulaba en sentido este-oeste embistió a una moto Gilera 200cc que se disponía a cruzar. El choque produjo la muerte de una mujer que iba como acompañante en el rodado menor.

Según trascendió se trata de Luciana Belen Ñancupé, una joven de 23 años oriunda de Cipolletti. La mujer estaba embarazada de ocho meses, el bebé tampoco sobrevivió.

Está mañana, desde la empresa de servicios de sepelio informaron que los restos de la joven serán trasladados al cementerio a las 10.30, mientras tanto está siendo velada en la sala de Don Bosco 1587.

En cuanto al conductor de la moto, se indicó que fue traslado al nosocomio local para ser asistido con lesiones graves.

Cómo fue el accidente sobre Ruta 22 en Cipolletti

Según relató el personal de tránsito, el accidente ocurrió cerca de las 19, momento en que la «Ruta 22 está colapsada de tránsito». Los protagonistas del siniestro fueron una camioneta Amarok que circulaba en dirección a este a oeste y una motocicleta que intentaba cruzar la ruta de sur a norte.

«El sol de frente y la velocidad de algunos automovilistas, juegan en rol desfavorable para muchos de los que intentan pasar a diario ese transitado cruce. Cuando la motocicleta intentó cruzar, fue embestida por la camioneta», explicó.

Intervino en el lugar Gabinete de Criminalística, personal de Fiscalía, médico policial forense y personal de salud. Por su lado Río indicó que «al conductor de la Amarok se le hizo exámenes médicos en materia de investigación para hacer pericias más profundas».